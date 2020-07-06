Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS)

Tecavüze uğradı, hamile kaldı, HIV kaptı, bebeği öldü

Lucy Wanjiku Njenga, erkek arkadaşı ve bebeğinin babası olan adamın kendine HIV bulaştırdığını 19 yaşında öğrendi. Oğlu öldü. Nairobi'nin yoksul bir semtinde yaşıyor. Kimse ona yardım etmedi. O ise şimdi kadınların benzer tecrübeler yaşamaması için mücadele eden bir dernek kurdu.