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Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS)

Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (Acquired Immune Deficiency Syndrome – AIDS), HIV etkeni nedeniyle insanlarda bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan bulaşıcı hastalık. İlk vaka 1981'de rapor edildi.

DW Türkçe'nin AIDS ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ARCHIV - Ein Schuljunge rennt am 17.05.2002 in Soweto (Südafrika) an einem Wandbild vorbei, das vor Aids warnt. Foto: KIM LUDBROOK/EPA (zu dpa «Aids-Konferenz: 13 Millionen HIV-positive Afrikaner ohne Medikamente» am 11.12.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Dünyada 12,6 milyon AIDS hastası tedaviye muhtaç 06.07.2020

BM, Dünya AIDS Konferansı'nda dünya genelinde yaklaşık 12 milyon 600 bin AIDS hastasının tedavi olanaklarına ulaşamadığına dikkat çekti.

Tecavüze uğradı, hamile kaldı, HIV kaptı, bebeği öldü 01.12.2019

Lucy Wanjiku Njenga, erkek arkadaşı ve bebeğinin babası olan adamın kendine HIV bulaştırdığını 19 yaşında öğrendi. Oğlu öldü. Nairobi'nin yoksul bir semtinde yaşıyor. Kimse ona yardım etmedi. O ise şimdi kadınların benzer tecrübeler yaşamaması için mücadele eden bir dernek kurdu.

ARCHIV - Der mit dem HI-Virus infizierte «Hans» (Zweitname) sitzt am 22.11.2012 in den Räumen der Aids-Hilfe in Frankfurt am Main (Hessen) am Rande eines Interviews vor einem Plakat mit einer rote Schleife, Symbol der Solidarität mit HIV-Positiven und Aids-Kranken. Foto: Arne Dedert/dpa (zu lhe Aids-Hilfe: Menschen mit HIV finden nicht so leicht einen Arzt vom 30.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Türkiye’de HIV pozitif olmak 01.12.2019

Birçok alanda ayrımcılığa maruz bırakılan HIV pozitif bireyler kendini gizlemek zorunda kalıyor. Önyargılardan dolayı insanlar HIV testi yaptırmıyor, sonuç olarak virüs hızla yayılmaya devam ediyor.

A red ribbon, the symbol of HIV/AIDS awareness, is put on a gate of the city council chamber during an NGO's campaign on the World AIDS Day in Rio de Janeiro, Brazil, on December 1, 2014. AFP PHOTO / YASUYOSHI CHIBA / AFP / YASUYOSHI CHIBA (Photo credit should read YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images) Getty Images/Y.Y.Chiba

BM raporu: AIDS’e bağlı ölümlerin sayısı düştü 17.07.2019

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı UNAIDS, AIDS’e bağlı ölümlerde, 2010 yılına oranla yüzde 33'lük düşüş yaşandığını bildirdi. Ancak ilgili rapora göre AIDS ile mücadeleye ayrılan kaynaklar da azalıyor.
In this image taken on May 9, 2019, a Pakistani paramedic takes a blood sample from a baby for a HIV test at a state-run hospital in Rato Dero in the district of Larkana of the southern Sindh province. - Parents nervously watch over their children as they jostle in line to be tested for HIV in a village near Pakistans Larkana amid a sudden outbreak among its young who have allegedly been infected by a doctor using a contaminated syringe. (Photo by RIZWAN TABASSUM / AFP) / TO GO WITH: Pakistan-health-HIV-children, SCENE by Ashraf KHAN (Photo credit should read RIZWAN TABASSUM/AFP/Getty Images)

Pakistan'da yüzlerce çocuğa HIV bulaştı 23.05.2019

Yüzlerce çocuğa HIV bulaşan Pakistan'da kriz büyüyor. Kullanılmış şırıngalar yüzünden virüsün hızla yayıldığı Sind vilayetinde HIV virüsü teşhis edilenlerin sayısı 700'e yükseldi. Bunların dörtte üçü çocuk.

AIDS tedavisinde dev adım 05.03.2019

Tarihte ikinci kez bir hasta, AIDS'e yol açan HIV virüsünden kurtuldu. Araştırmacılar bu gelişmeyi AIDS tedavisinde dev bir adım olarak tanımlıyor.

HIV'e karşı Sovyet romantizmiyle savaş 01.12.2018

Dünya genelinde HIV'e yakalananların oranı düşüşe geçse de Rusya'da hala yükselişte. DW'den Juri Rescheto, her dört sakininden birinin HIV taşıyıcısı olduğu Severouralsk kasabasını ziyaret etti. Kent yetkilileri "anlamsız seks yerine Sovyet romantizmini" öne çıkaran bir yöntemi de içeren bir planla virüse karşı mücadele veriyor.
A Russian FrontAIDS with a Red Ribbon, a sign of support for people living with HIV on his cap protests in downtown Moscow, 28 November 2006, takes part in a protest against a criminal conspiracy between the Russian government officials and pharmaceutical corporations. According to the World Health Organization, nearly 100 thousand people in Russia need treatment. The Russian Ministry of Health and Social Development promised to provide treatment for 19147 HIV-positive people but failed to fulfill the commitment, 15000 of whom were to receive treatment through the National HIV/AIDS Program “Health”. AFP PHOTO / DENIS SINYAKOV (Photo credit should read DENIS SINYAKOV/AFP/Getty Images)

UNAIDS: 50 ülke için alarm zilleri çalıyor 23.07.2018

Dünya genelinde her yıl yaklaşık bir milyon kişi HIV virüsü nedeniyle ölüyor. BM, 2018 Uluslararası AIDS Konferansı öncesi 50 ülkede artan yeni HIV vakalarına karşı uyardı.
ARCHIV - 04.05.2017, Berlin: Ein junger Mann führt einen HIV-Heimtest durch. Das Bundesgesundheitsministerium will gesetzlich regeln, dass ab Herbst HIV-Selbsttests frei verkäuflich für jedermann zugänglich sind. (zu dpa «Ministerium will HIV-Selbsttests frei zugänglich machen » vom 08.06.2018) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Almanya'da evde yapılabilecek HIV testi satışa sunulacak 08.06.2018

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, insanların HIV taşıyıp taşımadıklarını tespit edebilmeleri için evde yapılabilecek testinin piyasaya sürüleceğini söyledi. Alman AIDS derneğinden Spahn'a destek geldi.

AIDS hastası Hint aktivistin dışlanmaya karşı mücadelesi 02.12.2017

Artık ilerleyen tıp sayesinde AIDS hastaları eskiye oranla çok daha uzun yaşayabiliyor. Bunlardan biri de 18 yaşından bu yana HIV taşıyan Mona Balani. Hint hükümetinin AIDS ile mücadele programı sayesinde HIV bulaşanların sayısı son 7 yılda yarıya düştü.

YEKATERINBURG, RUSSIA - NOVEMBER 2, 2016: A man has a blood test at a mobile HIV testing unit near Uralmash Station of the Yekaterinburg Metro. According to Tatyana Savinova, first deputy head of Yekaterinburg's Health Department, every 50th Yekaterinburg resident is a HIV carrier. Donat Sorokin/TASS |

Her 17 saniyede bir kişiye HIV bulaşıyor 01.12.2017

1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında açıklanan rakamlara göre her 17 saniyede bir kişiye AIDS hastalığına yol açan HIV bulaşıyor. Çocuklarda bu rakam her 18 saatte bir.

Bildunterschrift:MPIGI, UGANDA - DECEMBER 6: HIV positive orphans take anti retro viral (ARV) drugs at the Aidchild Orphanage on December 6, 2005 in Mpigi, 60 km north of the capital Kampala, Uganda. Aidchild provides homes, academics and clinics for about 70 orphans living with AIDS who do not have the support of extended families. Uganda is pioneering the battle against AIDS in Sub-Saharan Africa, bringing its national prevalence of the disease down from a peak of 18.3% to an estimated 6.2% currently. (Photo by Marco Di Lauro/Getty Images)

İki milyondan fazla çocuk HIV virüsü taşıyor 29.11.2017

Dünya AIDS Günü kapsamında açıklanan veriler, 2016'da dünya genelinde iki milyonun üzerinde HIV virüsü taşıyan çocuk bulunduğunu ortaya koydu.
ARCHIV - Das Foto vom 16.11.2011 zeigt die Medikamente eines an HIV erkrankten Menschen in Berlin. Foto: Jens Kalaene/dpa (zu dpa Experten hoffen bei Aids auf Langzeitmedikamente vom 22.03.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

AIDS ile mücadelede umut verici vaka 24.07.2017

HI-virüsü ile dünyaya gelen Güney Afrikalı bir kız çocuğunda enfeksiyonun, ilaç tedavisinin sona ermesinden sekiz yıl sonra hala kontrol altında tutulabildiği bildirildi.
epa05653454 Activists hold the symolic 'Red Ribbon' as balloons are released during an AIDS awareness campaign on the eve of World AIDS Day near Howrah Bridge, on the bank of river Gangesin Calcutta, eastern India, 30 November 2016. World AIDS Day is observed every 01 December with calls from international health and advocacy organizations for the public to get involved in programs for awareness, prevention and treatment of HIV/AIDS. EPA/PIYAL ADHIKARY |

Türkiye’de AIDS tehlikesi artıyor 01.12.2016

Dünya genelinde geriletilen hastalık, son yıllarda Türkiye’de artış eğiliminde. Toplumsal farkındalığı artırmak için "AIDS Stratejik Planı" çalışmaları başlatıldı.

25.11.2015 **** Bildunterschrift:A man undergoes a VIH test during the 'Test In The City' operation, a free HIV test in Monaco, on November 25, 2015 in Monaco. AFP PHOTO / VALERY HACHE / AFP / VALERY HACHE (Photo credit should read VALERY HACHE/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/V. Hache

Avustralya AIDS'i yendi 10.07.2016

Avustralyalı bilim insanları ülkede verilen kararlı ve etkin mücadele ile çağın vebası AIDS'in alt edildiğini duyurdu. Uzmanlara göre diğer ülkeler de bu mücadeleye ortak olmalı.
Sept. 30, 2014 - (FILE PHOTO) - The U.S. military and its allies have used airstrikes to hit ISIS targets in Syria. ISIS has become one of the main jihadist groups fighting government forces in Syria and Iraq. During the chaos of the Syrian civil, ISIS was able to grow and flourish. PICTURED: Oct 17, 2013 - Aleppo, Syria - ISIS rebel militant soldiers on the frontline. Islamic State of Iraq and the Levant aka ISIS. The group An-Nusra Front announced its creation January 2012 during the Syrian Civil War. Since then it has been the most aggressive and most effective rebel force in Syria. The group has been designated as a terrorist organization by the United Nations. April 2013, the leader of the ISIS released an audio statement announcing that Jabhat al-Nusra is its branch in Syria. (Credit Image: © Medyan Dairieh/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com)

'Batı'dan nefret ediliyor' 01.12.2015

Alman askerlerinin Suriye'deki askeri operasyona katılmasını öngören tezkerenin Bakanlar Kurulunda onaylanması, sığınmacı akını ve AIDS ile mücadele bugünkü Alman basınında öne çıkan yorum konuları.
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