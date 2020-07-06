Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS)

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Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (Acquired Immune Deficiency Syndrome – AIDS), HIV etkeni nedeniyle insanlarda bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan bulaşıcı hastalık. İlk vaka 1981'de rapor edildi.
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Lucy Wanjiku Njenga, erkek arkadaşı ve bebeğinin babası olan adamın kendine HIV bulaştırdığını 19 yaşında öğrendi. Oğlu öldü. Nairobi'nin yoksul bir semtinde yaşıyor. Kimse ona yardım etmedi. O ise şimdi kadınların benzer tecrübeler yaşamaması için mücadele eden bir dernek kurdu.
Dünya genelinde HIV'e yakalananların oranı düşüşe geçse de Rusya'da hala yükselişte. DW'den Juri Rescheto, her dört sakininden birinin HIV taşıyıcısı olduğu Severouralsk kasabasını ziyaret etti. Kent yetkilileri "anlamsız seks yerine Sovyet romantizmini" öne çıkaran bir yöntemi de içeren bir planla virüse karşı mücadele veriyor.
Artık ilerleyen tıp sayesinde AIDS hastaları eskiye oranla çok daha uzun yaşayabiliyor. Bunlardan biri de 18 yaşından bu yana HIV taşıyan Mona Balani. Hint hükümetinin AIDS ile mücadele programı sayesinde HIV bulaşanların sayısı son 7 yılda yarıya düştü.