Eczacılar eylem kararından vazgeçmedi

Eczacıların Ankara'daki Büyük Mitingi öncesinde hükümet, ilaçta kâr oranlarının artırılmasını öngören bir adım attı. Ancak bu adımı yeterli bulmayan eczacılar mitingden vazgeçmedi.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 50 bin eczacı Ankara'da 16 Ekim Pazar günü düzenlenecek "Büyük Miting"e hazırlanıyor. Türk Eczacıları Birliği'nin Haziran ayında ilan ettiği miting öncesinde hükümetten eczacıların taleplerine yönelik yeni bir adım geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile eczacıların kâr oranlarında iyileştirmeye gidilse de eczacılar Pazar günkü eylemden vazgeçmedi.

Türk Eczacıları Birliği, Haziran ayında Konya'da düzenlenen toplantıda eczacıların sorunlarını masaya yatırmıştı. Toplantıda, eczacı odalarının da katılımıyla Ankara'da 16 Ekim tarihinde "Büyük Miting" düzenlenmesi kararı alınmıştı.

Eylem kararının ardından, eczacılar ile depocuların sattıkları ilaçtan elde ettikleri kâr oranlarını belirleyen İlaç Farkı Fiyat Farkı Kararnamesi, 13 yıl sonra ilk kez 7 Temmuz'da güncellendi.

Bu güncellemenin ardından hükümet bugün bir adım daha attı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile depocular ve eczacıların kârlılık düzeyi belirli oranlarda artırıldı. Buna göre, 100 liraya kadar olan ilaçlarda eczacı kâr oranı yüzde 25'ten 28'e yükseltildi. 100 ila 200 TL arasındaki fiyatlanan ilaçlardaki eczacı kârı yüzde 16'dan yüzde 28'e çıkarıldı. 200-400 TL arasındaki ilaçlarda eczacı kâr payı yüzde 12'den 18'e, 400 TL üzeri ilaçlarda ise eczane kârı yüzde 12'den 13'e çıktı. Hükümetin bu adımı ise eczacılar tarafından yeterli bulunmadı.

"Sektörün fikri alınarak bir çıpa belirlenmeli"

İlaç endüstrisinde çalışanlar da dahil olmak üzere 46 binin üzerinde eczacıyı temsil eden Türk Eczacılar Birliği'nin Başkanı Arman Üney, mitingden vazgeçmediklerini belirterek DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Temmuz ayında yapılan düzenlemenin ardından bugün de Resmi Gazete'deki kararla birlikte taleplerindeki haklılığın ortaya çıktığını ifade eden Üney, ancak bu adımın da yeterli olmadığını savundu.

Enflasyon sonucunda ilaç fiyatları arttıkça kâr oranlarının düştüğüne dikkat çeken Üney, "Mevcut sistem, yüzde 80'leri bulan enflasyonist ortamda taleplerimizin karşılanmasına yetmiyor" dedi. Taleplerinin, kâr oranlarının güncellenmesinin yerine fiyat belirlemede sektörün de taleplerini dikkate alan ve enflasyondan etkilenmeyen bir çıpanın oturtulması olduğunu kaydeden Üney, "Karşılıklı diyalog ile, sektörü temsil eden organizasyonların görüşü ile bir sistem oturtulabilir. Ancak bugün yapılan düzenlemede de sektörün taleplerinin dikkate alınmadığını görüyoruz" dedi.

İki eczaneden biri kapanma noktasına geldi

Türkiye genelinde 28 bin 900 eczanenin bulunduğunu ve neredeyse iki eczaneden birinin kapanma noktasına geldiğini kaydeden Üney, "Eczacıların yüzde 57'si bir kredi, yüzde 37'si de iki kredi birden kullanıyor. Bunu niye yapıyor? Ecza depolarına olan borçlarını ödemek için yapıyorlar" dedi.

İlaç fiyatlaması ile ilgili de sıkıntılar yaşandığını kaydeden Üney, ilaç fiyatlandırmasında kullanılan döviz kurunun düşük kalmasının piyasada ilaç sıkıntısına yol açtığını dile getirdi.

"Kuru baskılamak, sorunları çözmüyor"

Diğer yandan üreticilerin de etken madde, şişeleme, ambalajlama gibi süreçlerde sorun yaşadığına dikkat çeken Üney, "Sonuçta piyasada ilaçların bulunmasıyla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz" dedi. Bu sıkıntılar sonucunda vatandaşın ilaca erişimde sorun yaşadığını kaydeden Üney, "Kur güncellemesi Şubat ve Temmuz'da yapıldı ama sorunlar çözülmedi. Kuru baskılamak sorunları çözmüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 81 ili temsil eden 54 eczacı odasının faaliyet gösterdiğini ve tüm odaların eylemlerine destek vereceğini kaydeden Üney, "Hem meslektaşlarımız, hem eczane çalışanlarımız, hem eczacılık fakültesi öğrencilerimiz hem de tüm kamudaki meslektaşlarımız, ailelerimizle beraber bizlere destek veren sağlık meslek örgütleri ile birlikte meydanlarda olacağız" diye konuştu.

Eczacılar greve hazırlanıyor To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ercanlı: Hekim ile aynı statüde ama hakları aynı değil

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı da kâr oranlarındaki sıkıntıların yanı sıra kamuda çalışan eczacıların sorunlarına dikkat çekti. Son verilere göre kamuda yaklaşık 4 bin 500 eczacı çalışıyor.

Kamuda görev yapan eczacıların özlük haklarında yeterli iyileştirmelerin yapılmadığını kaydeden Ercanlı, kamudaki eczacıların hekimlerle birlikte sağlık çalışanlarına yönelik getirilen ek ödeme yönetmeliği kapsamı dışında tutulduğunu vurguladı.

Ercanlı, bir eczacının kamuda bir diş hekimi ile aynı statüde görev almasına rağmen aynı haklardan faydalanamadığına dikkat çekti. Bu nedenle eczacılar diğer sağlık çalışanlarının aksine ek ödemelerden faydalanamıyor, emeklilik maaşları da daha düşük oluyor.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Ercanlı, kontrolsüz şekilde açılan eczacılık fakültelerinin de sektör için sorun oluşturduğunu dile getirdi. Ercanlı, sürdürülebilir bir ilaç sağlık hizmetinin verilebilmesi için taleplerinin karşılanması gerektiğini de kaydetti.

Muhalefet: Hükümet eylem kırıcılığı yapıyor

Muhalefet de iktidarın eczacılara yönelik yaklaşımına tepkili. CHP'nin eczacı milletvekili Burhanettin Bulut, eczacıların uzun zamandır sorunlarını dile getirdiğine dikkat çekti. Son olarak Sağlık Bakanı ve Çalışma Bakanı ile de görüşüldüğünü kaydeden Bulut, "Yetkililer adet kapı duvardı" dedi.

İktidarın ancak eczacıların eylem kararı almasının ardından harekete geçtiğini kaydeden Bulut, bugün yayınlanan ilaç fiyat kararnamesi ile ilgili de "Düzenleme eczaneleri ayakta tutmak için yapılmış, yani yeni eczanelerin kapanmasının önüne geçmek için" dedi.

Hükümetin aynı zamanda bu kararname ile eylem kırıcılığını amaçladığını öne süren Bulut, "Hükümetin görevi sorunları çözmektir" diye konuştu.

Genel Sağlık İş Sendikası da cumartesi günü Ankara'da bir eylem düzenliyor. Sağlık çalışanlarının ekonomik koşullarının protesto edileceği eyleme Türkiye'nin farklı illerinden sağlık çalışanlarının katılması bekleniyor.