ECDC: Bu bir maraton, sürat koşusu değil

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon Avrupa ülkelerinde koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda halkta yanlış beklentiler oluşturulmaması konusunda uyarıda bulundu. Ammon "Bu bir maraton, sürat koşusu değil“ ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Parlamentosu’nda video konferans aracılığıyla konuşan Ammon "İnsanlar salgının yakında bitmeyeceği yönünde psikolojik olarak hazırlanmalı" dedi. Kısıtlamaların adım adım gevşetileceğini ve bunun vaka sayıları üzerindeki etkisinin görülerek ilerleneceğini kaydeden Ammmon, bu nedenle şu anda "Normale dönüş" olmadığını vurguladı.

"Gardımızı düşürmemeliyiz"

Alman hekim Ammon "virüsün aşı bulunmadan kaybolmayacağını" belirterek "Gardımızı düşürmemeliyiz" ifadelerini kullandı. Ammon onay süreçleri hızlandırılsa da aşının geliştirilmesi aşamasında gerekli testlerin yapılmasının zaman alacağını söyledi.

Maske kullanımının "yanıltıcı bir güvenlik hissi" yaratabileceğini söyleyen Ammon maske kullanımının kişinin kendisini değil, diğerlerini koruyacağını belirtti ve henüz maske kullanımının salgının yayıldığını önlediğine dair bir bilimsel kanıt olmadığını vurguladı.

Alman hekim, sosyal mesafe kuralları ve ellerin sık aralıklarla yıkanmasının kısıtlamaların gevşetilmesi sürecinde de uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

ECDC: İngiltere'de pik yapmadı

Merkez’in Direktörü Ammon İngiltere’nin halen pik yapması beklenen beş Avrupa ülkesinden biri olduğunu söyledi. Kendisi de koronavirüse yakalanan ve tedavisi bittikten sonra geçen hafta görevine dönen İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkede salgının pik yaptığını ve düşüş trendine girdiğini açıklamıştı.

İngiltere’de salgında şu ana kadar 190 bine yakın vaka tespit edilirken yaklaşık 28 bin 500 kişi de yaşamını yitirdi. Avrupa‘da İngiltere’den daha fazla virüs nedenli ölüm yaşanan tek ülke İtalya.

Ammon Bulgaristan'da halen vaka artışı olduğunu ancak İngiltere, Polonya, Romanya ve İsveç’te "son 14 günde çok önemli bir değişiklik" görmediklerini kaydetti.

Ammon diğer bütün ülkelerde düşüş gözlemlediklerini söyleyerek "Cumartesi günü itibarıyla (Avrupa’da) ilk bulaşma dalgası piki geçilmiştir" dedi.

ECDC, AB üyesi 27 ülke, İngiltere, Norveç, Lichtenstein ve İzlanda’yı izliyor.

AFP, Reuters / SSB, TY

©️ Deutsche Welle Türkçe