 ECDC: Bu bir maraton, sürat koşusu değil | AVRUPA | DW | 04.05.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

ECDC: Bu bir maraton, sürat koşusu değil

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Andrea Ammon Avrupa ülkelerinde koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda halkta yanlış beklentiler oluşturulmaması konusunda uyarıda bulundu.

Önlemler kademeli olarak gevşetiliyor

Önlemler kademeli olarak gevşetiliyor

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon Avrupa ülkelerinde koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda halkta yanlış beklentiler oluşturulmaması konusunda uyarıda bulundu. Ammon "Bu bir maraton, sürat koşusu değil“ ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Parlamentosu’nda video konferans aracılığıyla konuşan Ammon "İnsanlar salgının yakında bitmeyeceği yönünde psikolojik olarak hazırlanmalı" dedi. Kısıtlamaların adım adım gevşetileceğini ve bunun vaka sayıları üzerindeki etkisinin görülerek ilerleneceğini kaydeden Ammmon, bu nedenle şu anda "Normale dönüş" olmadığını vurguladı.

"Gardımızı düşürmemeliyiz"

Alman hekim Ammon "virüsün aşı bulunmadan kaybolmayacağını" belirterek "Gardımızı düşürmemeliyiz" ifadelerini kullandı. Ammon onay süreçleri hızlandırılsa da aşının geliştirilmesi aşamasında gerekli testlerin yapılmasının zaman alacağını söyledi.

Maske kullanımının "yanıltıcı bir güvenlik hissi" yaratabileceğini söyleyen Ammon maske kullanımının kişinin kendisini değil, diğerlerini koruyacağını belirtti ve henüz maske kullanımının salgının yayıldığını önlediğine dair bir bilimsel kanıt olmadığını vurguladı.

Alman hekim, sosyal mesafe kuralları ve ellerin sık aralıklarla yıkanmasının kısıtlamaların gevşetilmesi sürecinde de uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

ECDC: İngiltere'de pik yapmadı

Merkez’in Direktörü Ammon İngiltere’nin halen pik yapması beklenen beş Avrupa ülkesinden biri olduğunu söyledi. Kendisi de koronavirüse yakalanan ve tedavisi bittikten sonra geçen hafta görevine dönen İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkede salgının pik yaptığını ve düşüş trendine girdiğini açıklamıştı.

İngiltere’de salgında şu ana kadar 190 bine yakın vaka tespit edilirken yaklaşık 28 bin 500 kişi de yaşamını yitirdi. Avrupa‘da İngiltere’den daha fazla virüs nedenli ölüm yaşanan tek ülke İtalya.

Ammon Bulgaristan'da halen vaka artışı olduğunu ancak İngiltere, Polonya, Romanya ve İsveç’te "son 14 günde çok önemli bir değişiklik" görmediklerini kaydetti.

Ammon diğer bütün ülkelerde düşüş gözlemlediklerini söyleyerek "Cumartesi günü itibarıyla (Avrupa’da) ilk bulaşma dalgası piki geçilmiştir" dedi.

ECDC, AB üyesi 27 ülke, İngiltere, Norveç, Lichtenstein ve İzlanda’yı izliyor.

AFP, Reuters / SSB, TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Sonbaharda ikinci salgın tehlikesi

Türkiye koronavirüs vakalarında zirveye gün sayıyor. Ancak zirveye ulaşmak "en kötüsünün geride kaldığı" anlamına gelmiyor. Bilim insanları yazın ikinci bir zirve ve sonbaharda ikinci dalga tehlikesine karşı uyarıyor. (23.04.2020)  

Koca: On gün içinde pik noktasına ulaşabiliriz

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadelede getirilen kısıtlamalara uyulmasının önemine bir kez daha dikkat çekerek doruk noktasına 10 gün içinde ulaşılabileceğini söyledi. Koca son 24 saatin verilerini de açıkladı. (17.04.2020)  

Benzer içerik

Coronavirus Frankreich Mülhausen medizinisches Personal transportiert Patienten

Koronavirüs Avrupa sağlık sistemlerini tehdit ediyor 25.03.2020

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Avrupa ülkelerinin sağlık sistemlerinin birkaç hafta içinde koronavirüs nedeniyle kapasite sıkıntısı yaşayabileceğini söyledi.

Italien Coronavirus in Mailand

Avrupa'da koronavirüs alarmı 25.02.2020

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yediye yükselirken komşu ülkeler ve Almanya'nın sağlık bakanları alınacak önlemleri görüşmek üzere Roma'da bir araya geliyor. Ülkede vaka sayısının 220'yi aştığı bildiriliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İspanya'da sokağa çıkış kısıtlamaları hafta sonu gevşetildi

Avrupa koronavirüs kısıtlamalarını gevşetiyor

Avrupa’nın birçok ülkesinde Pazartesi günü itibarı ile koronavirüs kısıtlamaları gevşetiliyor. Hangi ülkede hangi adımların atıldığını madde madde derledik.  

FOTO-GALERİ

Ein Tuch mit einem gemalten Regenbogen hängt von einem Balkon (picture-alliance/abaca/IPA/P. Tenagli)

Koronavirüs günlerinde dayanışma ve mizah

Salgın dünyada çok kişiyi iyilik yapmaya teşvik etti. Maddi yardım, kibar bir jest veya sadece birazcık cesaretlendirme.  