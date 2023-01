Ebabil Harekâtı nedir?

Ebabil Harekâtı’nın adı, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen ile ilgili ortaya attığı iddialarda geçti. Özel, "Emin Şen liderliğinde 8 bin kişilik bir troll ordusunun Soylu için çalıştığını" iddia ederken, bu "troll ordusu"nun telegram kanalı Ebabil Harekâtı olduğunu ifade etti. DW Türkçe, tartışmaların odağındaki Ebabil Harekâtı’na mercek tuttu.

Kimler tarafından yönetildiği şimdilik bilinmeyen Ebabil Harekâtı, ilk olarak Ekim 2019’da Twitter üzerinden yayın yapmaya başladı. Twitter'da 50 bini aşkın takipçisi bulunan grubun ayrıca Arapça bir hesabı da bulunuyor. Twitter'da 400 kişiyi takip eden grubun takip ettiği kişiler arasında başta Süleyman Soylu olmak üzere iktidara yakın gazeteci, yazar ve siyasetçiler bulunuyor. Ayrıca iktidar yanlısı yayın yapan ve "troll" olarak görülen "Laik yobaz", "Kaymak Tabaka", "Masa 6 Haber", "Son Laik Bükücü", "Gizli servis", "Yek Vücut" twitter hesaplarını da takip ediyor.

Soylu'nun dönüşü sonrası telegram kanalı açıldı

Özellikle Soylu'yu destekleyen mesajlar atan ve aleyhinde paylaşım yapanları hedef gösteren Ebabil Harekâtı'nın telegram kanalı ise 10 Mayıs 2020’de oluşturuldu. Bu grupta, Soylu lehine 49 mesaj atıldı. Grubun kurulma zamanlaması ise dikkat çekiyor. Soylu, pandemi döneminde alınan sokağa çıkma yasağını son dakika açıklaması ve marketlerde izdiham yaşanmasına yönelik tepkiler üzerine 10 Nisan 2020 tarihinde istifa etmişti. Ancak Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul etmemişti. Ebabil Harekâtı'nın, Soylu'nun istifasının kabul edilmemesinin ardından daha "güçlü" şekilde geri dönmesinden kısa süre sonra kurulduğu görülüyor.

Kuruluş amacı ne?

Telegram kanalında yapılan ilk paylaşımda, bu yapının amacı "Ebabil Harekâtı, Twitter'da Türkiye ve Türk milleti aleyhine paylaşımlarda bulunanlarla mücadele etme amacıyla kurulmuştur" sözleriyle özetlendi. Paylaşımda "Ebabil Harekâtı'nın hedefindekiler" şöyle sıralandı:

"Twitter'da devlet ve millet düşmanlığı yapanlar, manipülatif ve yanlış bilgi paylaşanlar, terör propagandası yapan, teröristi ve terör eylemlerini övenler, darbe, sokak eylemi, toplumsal kalkışma çağrısı yapanlar, milletin değerlerini aşağılayanlar ve hakaret edenler…"

Paylaşımda, bu şekilde tweet atanlar tespit edildiğinde bu kanalda paylaşılacağı ve gereğinin nasıl yapılacağının açıklanacağı vurgulandı.

Muhalif isimler spamlanıyor

Telegram kanalı incelendiğinde Ebabil Harekâtı'nın temel olarak muhalefeti hedefine koyduğu görülüyor. Bu konuda CHP ile ilgili 139, HDP 37, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili 10, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile ilgili 10 paylaşım yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili 43 mesaj gruba atılırken, Başkan Ekrem İmamoğlu ise 29 ayrı paylaşımla hedef alındı. İmamoğlu aleyhinde özel olarak oluşturulan "İBB Kandil Kadrosu" adlı twitter hesabının paylaşımları de telegram kanalına atılarak destek istendi. "İBBHaberleri" adlı hesabının twitter’da düzenlediği "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 11 aylık icraatlarını başarılı buluyor musunuz" sorulu anket de grupta paylaşılarak, ankete "hayır" oyu verilmesi istendi.

Kanalın takipçi sayısı şimdilik 10 bini geçerken, faaliyetleri ise özellikle sosyal medya üzerinden muhalif hesaplar aleyhinde kampanya başlatmak olarak öne çıkıyor. Bu kampanya ise genellikle muhalif hesapları "spamlama" çalışması şeklinde yansıyor. Grupta paylaşılan mesajlarda, muhalif kişilerin paylaşımının "şikayet" yoluyla spamlanması isteniyor. Bu yolla hesapların geçici olarak sınırlandırılması ve paylaşımların kaldırılması amaçlanıyor.

Kaftancıoğlu'nun hesabı sınırlandırıldı

Bu konuda en dikkat çeken örnek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun twitter hesabına yönelik aynı anda başlatılan şikâyet kampanyası oldu. Kaftancıoğlu'nun hesabı bu nedenle 20 Mayıs 2020’de twitter tarafından geçici olarak sınırlandı. Ebabil Harekatı’ndan yapılan paylaşımda "Helal olsun sizlere" denilerek bu durum övüldü. Profile girilip Kaftancıoğlu'na yönelik şikâyetin sürdürülmesi istenirken, "Nefes almasınlar" denildi.

Ebabil Harekatı, HDP İzmir İl Başkanlığı'nın basılarak çalışan Deniz Poyraz'ın katledilmesi üzerinden de bir paylaşım yaptı. Deniz Poyraz'ın babasına ait olduğu iddia edilen bir sözü paylaşan Harekât, "Ortam kızışıyor, anlayın ki canları çok yanıyor. Anlayın ki bir savaşı daha kaybetmek üzereler. Devletimize güvenelim. Kendimize güvenelim. Rabbimize güvenelim. Sosyal medya sahipsiz kalmasın. (…) Her zaman her şeye hazır, her zaman herkese hazırız" yazdı.

Kanalda, Libya ve Karabağ operasyonlarına ilişkin de paylaşımlar yapıldı. Mayıs 2020'de TSK destekli Libya operasyonuna ilişkin "Libya operasyonuna 30 dakika kaldı. Ebabiller hazır mı? 03;20’da Ebabiller sınır ötesi operasyon yapacak. Telegram açık kalsın. Telsizleri kapatın!" diye yazıldı.