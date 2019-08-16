 ″Easy Rider″ Peter Fonda hayatını kaybetti | YAŞAM | DW | 17.08.2019

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YAŞAM

"Easy Rider" Peter Fonda hayatını kaybetti

Kült film "Easy Rider" ile üne kavuşan ABD'li oyuncu Peter Fonda 79 yaşında hayatını kaybetti. Fonda'nın akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklandı.

Peter Fonda

Peter Fonda

1969 yılında sinemalara gelen ve kült statüsü kazanan "Easy Rider" filminin oyuncu, yapımcı ve senaristlerinden ABD'li oyuncu Peter Fonda hayatını kaybetti. Hollywood efsanesi Henry Fonda'nın oğlu, aktris Jane Fonda'nın kardeşi ve aktris Bridget Fonda'nın babası olan Peter Fonda'nın akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklandı.

Fonda'nın ailesi "Bu tatlı ve zarif adamı kaybetmenin yasını tutarken diğer yandan herkesin onun dizginlenemez ruhunu ve yaşam sevgisini kutlamasını istiyoruz. Lütfen, Peter'in şerefine, özgürlük için birer kadeh kaldırın" açıklamasında bulundu.

Çok üzgün olduğunu belirten ablası Jane Fonda da yayımladığı açıklamada, "O benim iyi kalpli küçük kardeşimdi. Ailenin konuşkanıydı. Son günlerini çok güzel bir şekilde birlikte geçirdik, gülerek gitti" dedi.

Bildergalerie Peter Fonda bei Gottschalks große 68er Show

Yerleşik düzen karşıtı hareketin simgelerinden

Hollywood'un en ünlü ailelerinden birinin üyesi olan Peter Fonda, 1969 yılında Dennis Hopper imzalı "Easy Rider" filmindeki "Captain America" karakterini canlandırarak kendi de üne kavuşmuştu. Filmin başrollerini Hopper ve Jack Nicholson ile paylaşan Fonda, özgürlük arayışı içinde ABD'nin güneybatısında gezen iki motorsikletliden birini oynuyordu. 1960'lı yılların sonundaki yerleşik düzen karşıtı hareketin simge filmlerinden biri haline gelen "Easy Rider", Nicholson'a En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında, Fonda, Hopper ve Terry Southern'e de En İyi Orijinal Senaryo dalında birer Oscar adaylığı getirdi. ABD'de bağımsız sinemanın çıkış filmlerinden biri olarak da kabul edilen "Easy Rider" 400 bin dolara mal olurken, sadece ABD'de 42 milyon dolara yakın gişe hasılatı yaptı.

  • Film composer Max Steiner at the piano (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    Filmlere notalarla hayat verenler

    Max Steiner

    Avusturya-ABD'li besteci, film müziklerinin atası kabul ediliyor. Steiner konuşmaların altına müzik yerleştiren ilk kişiydi. Müziğin görüntülerin etkisini nasıl artırabileceğini keşfetti. "King Kong" (1933), "Rüzgar Gibi Geçti" (1939) ve "Casablanca" (1942) filmlerinde bu yöntemi başarıyla uyguladı. 24 kez Oscar'a aday gösterilen Max Steiner, altın heykelciği üç kez evine götürdü.

  • a black and white photo of Erich Wolfgang Korngold.

    Filmlere notalarla hayat verenler

    Erich Wolfgang Korngold

    Yahudi bir aileden gelen Korngold 1934'te ABD'ye göç etti. Hollywood'a yerleşen besteci, film müziklerinin önemli standartlarını belirledi. "Anthony Adverse" (1936), "Vatan Kurtaran Aslan" (1938) ve "The Sea Hawk" (1940) filmlerinin müziklerinin yanı sıra pek çok piyano ve orkestra konçertosu ile oda müziği eserine imza attı.

  • Alfred Hitchcock ve Bernard Herrmann. (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    Filmlere notalarla hayat verenler

    Bernard Herrmann

    Alfred Hitchcock'un Sapık (1960) filminin duş sahnesini kim unutabilir? Genç kadının duşta bıçaklandığı sahne, keman sesleriyle olduğundan iki kat daha korkunç bir hal alır. Herrmann'ın müziği Hitchcock'un bir diğer filmi Ölüm Korkusu'nda (1958) ise huzursuz edici bir his yaratır. Herrmann kariyeri boyunca Yurttaş Kane (1941) ve Taksi Şoförü (1976) gibi filmlerin müziklerini de besteledi.

  • Alfred Newman. (picture-alliance / Mary Evans Picture Library)

    Filmlere notalarla hayat verenler

    Alfred Newman

    Bestelediği 20th Century Fox film stüdyolarının tanınmış jenerik müziğini bir başka film stüdyosu beğenmeyip, geri çevirmişti. Bette Davis'in başrolünü oynadığı Perde Açılıyor (1950) ve Marilyn Monroe'nun başrolünde oynadığı Yaz Bekârı (1955) filmlerinin müzikleri de Newman'a ait.

  • Ennio Morricone conducting an orchestra (Jelmer de Haas)

    Filmlere notalarla hayat verenler

    Ennio Morricone

    Batıda Kan Var (1968), Bir Zamanlar Amerika (1984) ve Dokunulmazlar (1987) gibi ünlü filmlerin yanı sıra 500'e yakın filmin müziğine imza attı. Quentin Tarantino, Kill Bill Volume 1 ve Volume 2 ile Soysuzlar Çetesi (2009) filmlerinde Morricone'nin müziklerini kullandı.

  • Hans Zimmer sits at a keyboard in a production studio, (AP)

    Filmlere notalarla hayat verenler

    Hans Zimmer

    Hollywood'da yaşayan Alman besteci, 1995'te Aslan Kral (1994) için bestelediği filmle Oscar aldı. Zimmer toplamda 10 kez Oscar'a aday gösterildi. Synthesizer ve orkestra seslerinden oluşan sentezleri bir devrim niteliğinde kabul ediliyor. Yağmur Adam (1988), Karayip Korsanları (2003, 2006, 2007 ve 2011) ile Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı (2017) film müzikleri de Hans Zimmer'in elinden çıkma.

  • John Williams. (picture alliance/dpa)

    Filmlere notalarla hayat verenler

    John Williams

    1975'te korku filmi klasiği Denizin Dişleri ile köpekbalıklarına duyulan büyük korkunun başlıca nedenlerinden biri oldu. Onun müzikleri olmasa Indiana Jones serisi (1981-2008), Yıldız Savaşları serisi (1977'den itibaren), Superman (1978), Schindler'in Listesi (1993), Jurassic Park (1993) ve E.T (1982) muhtemelen bambaşka filmler olurdu.


Peter Fonda, yönetmen olarak da 1970 yapımı "The Hired Hand" adlı western filmi ve 1973'te gösterime giren "Idaho Transfer" adlı bilimkurgu filmiyle kariyerini sürdürdü. "Ulee'nin Altını" adlı filmdeki rolü ile de 1998 Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi.    

AFP/AÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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