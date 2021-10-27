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Eğitim

Eğitim, okullar, kurslar ve üniversiteler aracılığıyla bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve yeteneklerin sistematik bir şekilde verilmesi.

DW Türkçe'nin eğitim ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

26.09.2018, Berlin, GER - Nationalfahne der Tuerkei und die Europafahne. (asiatisch, Asien, aussen, Aussenaufnahme, Banner, Beflaggung, Berlin, blau, deutsch, Deutschland, EU, EU-Fahne, EU-Flagge, Europa, europaeisch, Europaeische Union, Europafahne, Europasterne, Fahnen, Flaggen, flattern, flatternd, gehisst, Laenderfahne, Laenderflagge, Landesflagge, Nationalfahne, Nationalfarben, Nationalflagge, Nationalitaet, Nationalstolz, niemand, QF, Querformat, rot, Staatenbund, Staatssymbo, Sternenbanner, Sternenkreis, Tuerkei, tuerkisch, Westeuropa, Wirtschaft) 180926D403BERLIN.JPG *** 26 09 2018 Berlin GER national flag of turkey and the european flag asian asia outside outdoor flag banner flagging Berlin blue german Germany EU EU flag European Union European Union European flag European flag flags flags flapping fluttering flags flag flag cou

AB Türkiye'yle üç programa imza attı 27.10.2021

Türkiye ile AB Komisyonu arasında eğitim, bilim, araştırma gibi alanları kapsayan üç anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında Türkiye Horizon Europe, Erasmus+ ve Solidarity Corps programlarına dahil oldu.

Die Schule für Geistigbehinderte in der Türkei Provinz Salihli/ Manisa soll verlegt werden. Die Eltern sind dagegen. ***Die Bilder sind von Elterninitiative und die Rechte für uns frei.

Zihinsel engelliler okulunun taşınma planına tepki 20.10.2021

Salihli'de Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun şehir dışına taşınacağı iddiası velilerin tepkisine yol açtı. Veliler taşınmaya karşı çıkarken Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Şu anda taşınma planı yok" açıklaması yaptı.

DW Haber - 20.10.2021 20.10.2021

DW Haber'de bugün: Türk hukukuna AİHM'in eleştirileri ağırlaşıyor, TÜSİAD'ın laiklik ve adalet çıkışı ne anlama geliyor?, Elektrik zammı tüketiciye nasıl yansıyacak?, DW muhabiri Alican Uludağ'a Almanya'dan Cesur Gazeteci Ödülü, Manisa'da zihinsel engelliler okulunda taşınma krizi.

DW Haber - 18.10.2021 18.10.2021

DW Haber'de bugün: Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiyi baskı altına alması mümkün mü?, AKP karşıtı paylaşım ihraç gerekçesi olmuş, 2015'te Dilek Doğan'ı vuran polis, cezası onanırsa 45 gün yatacak, Erasmus'ta hibe şoku: Öğrencilerin sıkıntıları sürüyor.

*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Copyright: Demirören Nachrichten Agentur (DHA), Alle Rechte sind frei für DW. via Jülide Danisman

Pandemide bir aylık bilanço: 155 bin öğrenci okula gidemedi 06.10.2021

İlköğretim ve liselerde yüz yüze eğitimin başlamasının üzerinden bir ay geçti. 70 bine yakın okulda toplam 5 bin 900 sınıfta karantina ilan edildi. On binlerce öğrenci yüz yüze eğitime gidemedi.

DW Haber - 05.10.2021 05.10.2021

DW Haber'de bugün: Pandora Belgeleri | "Erdoğan vergi cennetlerini neden açıklamıyor", Ayşe Özdoğan tutuklandı | Cezaevinde kanser tedavisi mümkün mü?, Pandemide 1 aylık bilanço: "155 bin öğrenci eğitime devam edemedi", Enflasyon 30 ayın zirvesinde: "Yeni zamlar kapıda."

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Geleceğin meslekleri Almanya'yı değiştiriyor 03.10.2021

Dijitalleşme, otomasyon ve elektromobilite. Alman istihdam piyasası köklü bir değişimin içinde. Ancak uzmanlara göre Almanya bu değişime yeterince hazır değil.

DW Haber - 29.09.2021 29.09.2021

Eğitim Sen: 53 KHK'lı öğretmen yaşamına son verdi, Sayıştay: 3,8 milyar TL kâr yapıldı, yangın söndürme uçağı alınmadı, Onur Haftası nedeniyle öğrenciler devlet yurdundan çıkarıldı, Almanya'da vekil sayısı arttı, maaşları düştü.

DW Haber - 22.09.2021 22.09.2021

Türkiye İklim Anlaşması'nı onaylarsa maliyeti ne olur? "Kürt toplumunun ortak talebi ana dilde eğitim". AYM’den translar için karar: İsim değişikliği için ameliyat şart değil. 2. el araba fiyatları son 1 yılda ortalama %80 arttı
20.09.2021 Protest von Studenten gegen die hohen Mieten und Mangel an Wohnräume.

Barınamıyoruz: İki kişilik odalarda beş kişi kalıyor 22.09.2021

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala öğrenciler yüksek ev fiyatları ve yurt yetersizliğini protesto için parklarda uyuyor. Barınamıyoruz eylemi, İstanbul'dan sonra başka illere de yayıldı.

DW Haber - 21.09.2021 21.09.2021

"Barınamıyoruz", "yurtsuzlar" protestoları yayılıyor. Darp, kötü muamele, yaralamadan 2 yılda 436 güvenlik görevlisine ceza. Melih Bulu'nun yaptığı atamaya Danıştay'dan durdurma kararı. Pandemide 1 milyon 100 bin çocuk ebeveynini kaybetti

DW Haber - 20.09.2021 20.09.2021

HDP, İmralı'nın olmadığı çözüm planına sıcak bakar mı? "Demirtaş tahliye edilmezse ihlâl prosedürü başlar". "Barınamıyoruz Hareketi" parkta yattı: Yurt sınırlı, ev kiraları pahalı. TTB'den randevu aralığının 5 dakikaya inmesine tepki
KABUL, AFGHANISTAN - OCTOBER 4: Afghan female students at the Rukhshana high school listen to a IFES (International Foundation For Election Systems) instructor who is teach them about the election process October 4, 2004 in Kabul, Afghanistan. IFES is an NGO (non governmental organization) that is jointly funded by the U.S.AID and Canada who has educated over 300,000 men and women about the upcoming elections. On Saturday, October 9, Afghans will have the chance to vote for the first time in a direct election choosing a presidential candidate. The election is seen as a crucial step towards democracy and peace in the war-torn country after the fall of the Taliban. (Photo by Paula Bronstein/Getty Images)

Afganistan'da kız öğrencilerin okullarına dönmesine izin yok 18.09.2021

Ortaokulların eğitime devam edeceğini belirten Taliban, erkek öğretmen ve öğrencilere okullara dönme çağrısı yaptı. Taliban’ın çağrısında kız öğrencilere ilişkin bir ifade ise yer almadı.

DIYANET ISLERI BASKANI ERBAS, TWITTER HESABINDAN ACIKLAMADA BULUNDU. FOTO-ANKARA-DHA Ali Erbas - Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Schlagworte: Ali Erbas, diyanet Wo wurde das Bild aufgenommen?: Ankara Wann wurde das Bild aufgenommen?: 05.09.2020 Bildbeschreibung: Ali Erbas - Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Das Foto ist von DHA, wir haben einen Abonnement, daher die Rechte sind frei für DW Türkisch.

Diyanet'ten okul öncesi Kur'an kursu açıklaması 16.09.2021

Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş Kur'an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik açıklama yaptı. DW Türkçe, Diyanet’in 4-6 yaş grubuna Kur'an kurslarıyla ilgili planlarını dün duyurmuştu.
+++ Benutzung nur durch die türkische Redaktion! +++ Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Ali Erbas 86 YIL SONRA İBADETE AÇILAN AYASOFYA CAMİİ'NDE İLK HUTBE KILIÇ GELENEĞİYLE DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ TARAFINDAN İRAD EDİLDİ. ERBAŞ, AYASOFYA: FETHİN NİŞANESİ, FATİH'İN EMANETİ BAŞLIKLI HUTBESİNİ OKUMAK İÇİN MİNBERE KILIÇLA ÇIKTI. İSTANBUL DHA

Diyanet İşleri Başkanlığı: Kur’an kursları zorunlu eğitimden sayılsın 15.09.2021

Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili akademisyenlerle toplantı gerçekleştirecek.

DW Haber - 15.09.2021 15.09.2021

DW Haber'de bugün: Diyanet: 4-6 yaş Kur'an kursları zorunlu eğitimden sayılsın, Prof. Şenol: Üç beş yobaz sesimi kısamaz, Covid aşısı olanlar grip aşısı da olabilir mi?, Sanatçılar Taliban ile yaşamı anlatıyor.
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