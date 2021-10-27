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Eğitim, okullar, kurslar ve üniversiteler aracılığıyla bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve yeteneklerin sistematik bir şekilde verilmesi.
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