DW'ye erişim engelini aşmak için ipuçları

Psiphon'u kullanmak için dw-n@psiphon3.com adresine boş bir e-posta atmanız yeterli. Aynen Tor'da olduğu gibi, bu adrese boş e-posta atan kullanıcılar, Psiphon indirmelerine olanak sağlayan bağlantıyı içeren bir yanıt e-posta elde ederek uygulamayı kullanmaya başlayabiliyor.
Psiphon vasıtasıyla engellenen Facebook ve Twitter içeriklerine de erişmeniz mümkün.
DW uygulamasını indirin
DW uygulaması, DW içeriklerine ulaşmanızı sağlayacak yöntemlerden biri.
Andorid bir cep telefonu veya tableti olanlar, DW uygulamasını indirdiklerinde "Ayarlar" kısmına giderek "Proxy" seçeneğini aktive ederse DW Türkçe ve DW'nin diğer dillerindeki tüm içeriklerine erişebilir.