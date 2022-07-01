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Fotoğraf: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS/dpa/picture alliance
TeknolojiTürkiye

DW'ye erişim engelini aşmak için ipuçları

4 saat önce

Türkiye'de erişim engeli getirilen DW internet sayfalarına ulaşmanız mümkün. Sansürü aşmanıza olanak sağlayacak çeşitli araç ve yöntemleri derledik.

https://www.dw.com/tr/dwye-eri%C5%9Fim-engelini-a%C5%9Fmak-i%C3%A7in-ipu%C3%A7lar%C4%B1/a-62328167

Tor internet tarayıcısını indirin 

DW kullanıcıları, DW web sayfası ve diğer online içeriklerine erişmek için Tor tarayıcısını indirebilirler. "The Onion Router" (Soğan yönlendirici) tabirinin kısaltması olan "Tor", kullanıcılara internette sörf yaparken kimliklerini anonim tutma fırsatı sağlıyor.

Kullanıcı gettor@torproject.com adresine boş bir e-posta atarak Tor tarayıcısını indirmek için gerekli olan bağlantıyı edinebilir.  

Psiphon uygulamasına boş bir e-posta atın 

Erişimin engellendiği DW içeriklerine ulaşmak için bir sansür aşma aracı olan Psiphon'u da kullanabilirsiniz.

Psiphon'u kullanmak için dw-n@psiphon3.com adresine boş bir e-posta atmanız yeterli. Aynen Tor'da olduğu gibi, bu adrese boş e-posta atan kullanıcılar, Psiphon indirmelerine olanak sağlayan bağlantıyı içeren bir yanıt e-posta elde ederek uygulamayı kullanmaya başlayabiliyor.

Psiphon vasıtasıyla engellenen Facebook ve Twitter içeriklerine de erişmeniz mümkün.

Grafikteki QR kodunu kullanarak da dw-n@psiphon3.com adresine boş bir e-posta gönderebilirsiniz
Grafikteki QR kodunu kullanarak da dw-n@psiphon3.com adresine boş bir e-posta gönderebilirsiniz

DW uygulamasını indirin 

DW uygulaması, DW içeriklerine ulaşmanızı sağlayacak yöntemlerden biri.

Andorid bir cep telefonu veya tableti olanlar, DW uygulamasını indirdiklerinde "Ayarlar" kısmına giderek "Proxy" seçeneğini aktive ederse DW Türkçe ve DW'nin diğer dillerindeki tüm içeriklerine erişebilir.

DW uygulamanızın erişilebilirliğini garanti altına almak için güncellemelerinizi yapmayı unutmayın. Android cihazlarınızda Google Play üzerinden uygulamanın en son güncellemesini indirebilirsiniz. 

VPN üzerinden ulaşım

"Virtual Private Network" yani Türkçe çevirisiyle "sanal özel ağ" tabirinin kısaltması olan "VPN", sansürü aşmak için faydalanabileceğiniz bir başka araç. 

VPN, devlet kontrolü altında bulunan bir ağa tâbi kişisel bir bilgisayarın, özgür internet üzerindeki bir sunucuya bağlanmasını mümkün kılıyor.

Ancak tüm VPN servis sağlayıcılarının gizliliğe aynı önemi vermediğinin, dolayısıyla kişisel verilerinizin her servis sağlayıcıda eşit derecede korunmadığının altını çizmekte yarar var.

Bu nedenle verilerini emniyete almak isteyen kullanıcılar için Tor tarayıcısı daha etkin bir seçenek.

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