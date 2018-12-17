DW’nin Türkçe YouTube kanalı yayına başladı

Deutsche Welle (DW) ve işbirliği yaptığı partnerleri, gazetecilikle işlenmiş bilgiler sunan yeni YouTube kanalı ile Türkiye’deki takipçilerin yanı sıra ülkeleri dışında yaşayan Türklere de ulaşmayı hedefliyor. DW, İngiliz BBC, Fransız yayın kuruluşu France24 ve ABD’li Voice of America ile birlikte video içerikleri üreterek, online yayınlayacak. Dört yayın kuruluşu, bu kanalda röportajlar, arka plan bilgiler ve söyleşilerle toplumsal ve siyasete ilişkin konuları geniş bir yelpazede ele almayı hedeflediklerini duyurdu.

Güvenilir bilgi, bağımsız kanaat oluşturma

DW Genel Müdürü Peter Limbourg hedeflerini “YouTube’daki bu kanal ile takipçilere güvenilir bilgiler sunmak ve bağımsız bir şekilde kanaat oluşturmalarını desteklemek istiyoruz” sözleriyle aktardı. Limbourg, bu kanalın “Uluslararası politika, ekonomi, bilim ve kültürle ilgilenen, Türkçe konuşan takipçilere içerik sunma hedefiyle uluslararası medya kuruluşları arasında yapılan benzersiz bir işbirliği” olduğunu söyledi.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg: Benzersiz bir işbirliği

DW Genel Müdürü Limbourg, diğer üç partner kuruluşun temsilcileri ile birlikte İstanbul’da düzenleyeceği basın toplantısı ile YouTube kanalı yayınlarını başlatacak. Yeni YouTube kanalının ilk yayınında, Türkiye’deki inşaat sektöründe yaşanan krizden çocuk evliliğine kadar farklı konularda videolar yer alacak.

İçerikler istendiği zaman izlenebilecek

Yeni kanalda yayınlanacak video içerikleri takipçiler tarafından istendiği zaman yeniden izlenebilecek. DW Genel Müdürü Peter Limbourg, “Dört yayın kuruluşunun ifade ve medya özgürlüğünü güçlendirmeyi de hedefleyen geniş kapsamlı içerikler sunacağına” dikkat çekti.

Proje, Deutsche Welle’nin sorumluluğunda yürütülecek. Kanalın kurulmasından gazeteciler Erkan Arıkan ve Işıl Nergiz sorumlu. Bu, Erkan Arıkan’ın Deutsche Welle’de hayata geçirdiği ilk büyük proje olma özelliği taşıyor. 2018 yılının sonunda Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan (WDR) Deutsche Welle’ye geçen Erkan Arıkan, Türkçe Servisi Yöneticisi olarak görev yapıyor.

DW Türkçe Servisi Yöneticisi Erkan Arıkan: Konuları derinlemesine işliyoruz

Erkan Arıkan, yeni kanalı “Türk toplumunda tartışılan konuları ele alıyoruz. Yeni kanal, bir haber kanalı gibi günceli yansıtmayı hedeflemiyor. Seçilen konuları derinlemesine işliyoruz ve YouTube’daki daha uzun süreli bu anlatım şekli ile yeni boyutlarını gösterebiliyoruz” sözleriyle anlattı.

Avrupa’ya açılan pencere

Proje, Deutsche Welle’nin 2018-2021 yıllarını kapsayan görev planlaması dahilinde yer alıyor. Bu planlamada, “Ümitlerin aksine Türk hükümeti otoriter bir çizgi izlediği konusunda artık kuşkuya yer bırakmıyor” ifadesi kullanılıyor. Metinde, Deutsche Welle’nin toplumsal siyasete ilişkin konularda Avrupa değerlerini Türkiye’de de temsil etmek istediğine işaret ediliyor. Türkiye’de bu değerleri temsil eden içeriğin oluşturulmasının zorluğuna dikkat çeken metinde, “Türkiye’de gazetecilik işi giderek zorlaşıyor, Batılı bağımsız yayın kuruluşları ile işbirliği potansiyel yeni partnerler tarafından sıklıkla reddediliyor” ifadesi yer alıyor.

Bu nedenle de, kendi yayın platformunun oluşturulmasının giderek öneminin arttığına vurgu yapılıyor. Deutsche Welle’ye ilişkin planlamada, “Avrupa’ya bir pencere açılması için DW uluslararası yayın kuruluşlarıyla birlikte ortak bir YouTube kanalının yanı sıra muhtemelen Türkçe yayın yapacak bir televizyon kanalının kurulmasını planlıyor” denildi.

Yurtdışına yayın yapan DW’nin finansmanı vergi gelirleri ile karşılanıyor. DW her dört yılda bir hedeflerini ve görevlerini belirleyen bir plan hazırlıyor. DW’nin 2018-2021 dönemini kapsayan planlaması, Federal Meclis tarafından Haziran 2018’de kabul edildi.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, Nisan ayının başında Türkçe YouTube kanalının Alman meclisinde tanıtımını yaptı. Mecliste grubu bulunan bütün partilerden milletvekilleri projeyi desteklediklerini dile getirerek, bu kanalın kurulmasının çoktan atılmış olması gereken bir adım olduğunu ifade ettiler. Vekiller özellikle de, Türkiye’deki takipçilere gerçek bir artı değer sağlayacak olan konu seçimini takdirle karşıladı.

Limbourg, DW ve partnerlerinin içeriklerde dengeye büyük önem verdiğini vurguladı. Bu nedenle de Türk hükümeti ile temas kurarak, YouTube kanalının yayına başlaması öncesinde bilgi verdiklerini ve bu vesile ile mülakat vermeleri yönünde teklifte bulunduklarını aktardı. Limbourg, böylelikle yayınlarda, özellikle de zor konularda, farklı görüşlerin yansıtılabileceğini ifade etti.

Dünya çapında milyonlarca takipçi

Kendi ülkelerinin dışına yayın yapan dört kuruluş ilk kez işbirliği yapıyor. Son olarak Deutsche Welle, France24’ün de yer aldığı France Medias Monde (FFM) grubu ile işbirliğini artırmıştı. İki kuruluş, Avrupa Parlamentosu seçimleri için hazırlayacakları haber dizisini sosyal medyada ve kendi internet sayfalarında farklı dillerde yayınlamayı planlıyor.

Deutsche Welle, 30 dilde bağımsız haberler sunuyor. DW ve FFM, televizyon, radyo ve dijital platformları ile her hafta yaklaşık 320 milyon dinleyici, izleyici ve takipçiye ulaşıyor.

BBC Dünya Servisi’nin de farklı dillerde yaptığı radyo, televizyon ve internet yayınları farklı bölgelerde yayınlanıyor. BBC’nin uluslararası yayınları dünyada haftada 279 milyon kişiye ulaşıyor.

Dördüncü partner Voice of America ise ABD’nin en büyük uluslararası radyo ve televizyon kuruluşu. 40’tan fazla dilde yayın yapan Voice of America haftada yaklaşık 275 milyon kişiye ulaşıyor.

Patrick Grosse

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