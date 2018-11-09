 DW’den gazetecilik eğitimi | ALMANYA | DW | 13.12.2018

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ALMANYA

DW’den gazetecilik eğitimi

Deutsche Welle genç gazetecilere ve gazeteci adaylarına 18 aylık bir eğitim olanağı sunuyor. Eğitim için dünya genelinden Almanca ve çok iyi derecede İngilizce bilen, özellikle de ana dili Türkçe olan insanlar aranıyor.

Volos 2018 | Gruppenbild (DW/P. Böll)

Deutsche Welle (DW) gazetecilik alanında eğitim almak isteyen insanlara önemli bir fırsat sunuyor. Uluslararası bir yayın kurumunda kapsamlı ve iyi bir gazetecilik eğitimi görmek isteyen dünya genelinden genç insanlar bu eğitimi almak için başvurada bulunabilecek.

Bu eğitime katılabilmek için üniversite mezunu olma veya meslek eğitimi almış olma şartı aranıyor. Ancak gazeteci olmak isteyen ve teknik-bilişim teknolojileri, iktisadi bilimler veya fen bilimleri gibi farklı alanlardan mezun olanlar da programa başvuruda bulunabiliyor.

18 ay süren eğitim boyunca, katılımcılara geleceğin gazetecilerinin ihtiyaç duyduğu her şey öğretiliyor. Genç gazeteciler televizyon sunuculuğundan, multimedyal hikaye anlatımı, veri gazeteciliği, sosyal medya veya sanal gerçekliğe kadar birbirinden farklı alanlarda seminerler ve atölye çalışmalarına katılıyor. Ayrıca katılımcılar DW içindeki farklı servisler, haber merkezi ya da DW’nin Washington, Moskova ve Brüksel’deki bürolarında da eğitim alıyor.  

DW’de gazetecilik eğitimi alan genç gazeteciler uluslararası, yaratıcı birçok kalıcı projeyle de iç içe oluyor. DW'den genç gazeteciler geçen yıllarda "CNN Journalism Award" ya da "Grimme Ödülleri" gibi bu alandaki saygın ödüllere layık görüldü. DW’de gazetecilik eğitiminin sona ermesinin ardından genç gazeteciler editör ya da muhabir olarak DW'de çalışmaya devam etme olanağına da sahip olabiliyor. 

Başvurularda aşağıdaki koşullar aranıyor:

• DW’nin yayın dillerinden birini (özellikle Türkçe) ana dili olarak konuşabilmek, ayrıca iş yaşamında kullanabilecek seviyede çok iyi İngilizce ve temel Almanca bilgisine sahip olmak

• Ana dili İngilizce olanlar için iyi derecede Almanca bilmek

• Ana dili Almanca olanlar için işte kullanabilecek seviyede mükemmel İngilizce bilgisine sahip olmak

• Üniversite mezunu ya da meslek eğitimi diplomasına sahip olmak.

Ayrıntılı bilgi ve online başvuru için alttaki linke tıklayınız.

Gelecek gazetecilik eğitim dönemi Eylül 2019’de başlıyor. Eğitim Bonn ve Berlin’de verilecek. 12 Kasım 2018 tarihinde başlayan başvurular 11 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. Başvurular online başvuru formu üzerinden yapılabilir.

© Deutsche Welle Türkçe

Dış bağlantılar

Ayrıntılı bilgi ve online başvuru için linki tıklayın  

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