DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirsiniz?

Psiphon uygulaması

DW içeriklerine ulaşmak için, bir sansür aşma aracı olan Psiphon'u kullanabilirsiniz. DW, açık kaynak teknolojisine sahip olan ve kâr amacı gütmeyen bir girişim olan Psiphon ile yıllardır iş birliği yapıyor. DW, Türkiye'deki tüm Android ve Windows kullanıcılarına bir sansür aşma aracı olan Psiphon'un tam sürümünü ücretsiz kullanma fırsatı sunuyor.

Bu uygulamayı saniyeler içinde siz de kullanabilirsiniz: Psiphon'u kullanmak için dw-n@psiphon3.com adresine boş bir e-posta atmanız yeterli. Bu adrese boş e-posta atan kullanıcılar, Psiphon indirmelerine olanak sağlayan bağlantıyı içeren bir yanıt e-posta elde ederek uygulamayı kullanmaya başlayabiliyor.

Kanada'daki Toronto Üniversitesi çatısı altında geliştirilmiş olan söz konusu uygulama sayesinde, hem güvenilir hem de hızlı bir şekilde istediğiniz her platformda gezinebilir, Facebook ve Twitter içeriklerine erişebilir ve hatta uygulamayı Netflix gibi hizmetlerde coğrafi engelleri aşmak ve daha fazla içerik izlemek için de kullanabilirsiniz.

Aynı zamanda internet hızını kesmeyen ve en güvenilir VPN uygulamalarından biri olan Psiphon, yeni sansür yöntemlerine karşı da kendini sürekli güncelliyor.

Öte yandan Apple'ın işletim sistemi olan iOS'un Türkiye'deki tüm kullanıcıları için App Store'da Psiphon'u entegre ettiğimiz DW uygulamasını sunuyoruz.

VPN üzerinden erişim

Türkiye'den erişimin engellendiği Deutsche Welle'nin (DW) haber portalındaki içeriklere engelsiz ulaşabileceğiniz diğer yolların başında, VPN kullanımı geliyor.

"Virtual Private Network" yani Türkçe çevirisiyle "sanal özel ağ" tabirinin kısaltması olan "VPN", sansürü aşmak için faydalanabileceğiniz bir araç.

VPN, devlet kontrolü altında bulunan bir ağa tâbi kişisel bir bilgisayarın, özgür internet üzerindeki bir sunucuya bağlanmasını mümkün kılıyor. Ancak tüm VPN servis sağlayıcılarının gizliliğe aynı önemi vermediğinin, dolayısıyla kişisel verilerinizin her servis sağlayıcıda eşit derecede korunmadığının altını çizmekte yarar var.

VPN için tavsiyelerimiz:

BeePassVPN (Outline): https://beepassvpn.com/en/

Proton: https://protonvpn.com/

Lantern: https://lantern.io/

Free Browser: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.greatfire.freebrowser

Tor internet tarayıcısını indirin

DW web sayfası ve diğer online içeriklerine erişmek için Tor tarayıcısını kullanabilirsiniz.

Tor tarayıcısını http://torproject.org/tr/download

adresinden indirebilirsiniz. Ya da gettor@torproject.org adresine boş bir e-posta atarak Tor tarayıcısını indirmek için gerekli olan bağlantıyı edinebilirsiniz.

Google Chrome gibi bir tarayıcı olan Tor iPhone'larda çalışmıyor. Tor, iOS için "Onion Browser" adlı uygulamanın indirilmesini öneriyor.

"The Onion Router" (Soğan yönlendirici) tabirinin kısaltması olan "Tor", kullanıcılara internette sörf yaparken kimliklerini anonim tutma fırsatı sağlıyor.

Tor'u indirdiğinizde, yalnızca tarayıcınıza dw.com adresini kopyalamanız yeterli olacak. Bunu yaptığınızda, Tor, otomatik olarak güvenli bir Onion adresini sunacak (https://dwnewsgngmhlplxy6o2twtfgjnrnjxbegbwqx6wnotdhkzt562tszfid.onion).

DW Türkçe'nin sosyal medya hesapları

Ayrıca DW Türkçe’nin sosyal medya hesaplarında (Facebook, Twitter, Instagram, vb.) genellikle dwturkce1.com URL adresini kullanıyoruz. DW Türkçe’nin resmi hesapları olan bu adresler üzerinden yapılan paylaşımlarda DW Türkçe'nin haberlerine doğrudan ulaşabilirsiniz.

DW Türkçe neden engellendi?

Almanya'nın uluslararası yayın kuruluşu DW, Türkiye'de Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) lisans başvurusu talebi nedeniyle 1 Temmuz 2022 tarihinden bu yana engelli durumda

Engellemeye itirazını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan DW, 17 Kasım'da bir kez daha engelleme kararı ile karşı karşıya geldi. DW Türkçe'nin yayınlarını sürdürdüğü alternatif adresleri (insipiredminds.de, dwturkce.com) yine aynı gerekçe ile erişime engellendi.

Bilgi İletişim Kurumu, DW gibi Türkiye'den erişimin engellendiği platformlara ulaşmayı sağlayan VPN uygulamalarını da zaman zaman engelliyor.

Ancak VPN sansürü, DW gibi Türkiye'de engelli sitelere ulaşımı imkansız kılmıyor. Çünkü engellenen sağlayıcılar, Psiphon gibi kendini yenileyen VPN teknolojileri ya da IP adresleri üzerinden hizmet vermeye devam edebiliyor.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin verilerine göre Türkiye'de 2023 sonu itibarıyla aralarında DW'nin de olduğu 953 bin 415 web sitesi veya alan adı erişime engellendi

Desteğe hazırız

Bir sorunla karşılaştığınız takdirde size teknik destek sunmaya hazırız. Herhangi bir sorunuz olduğunda info@dw.com adresine yazarak bizimle iletişime geçmekten sakınmayın.

BÜ/HS