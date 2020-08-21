DW Türkçe'ye "AB Araştırmacı Gazetecilik" ödülü

2019 yılı AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri Cuma günü Ankara'da Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri, Avrupa Birliği desteğiyle, Balkan Araştırmacı Gazeteciler Ağı (BIRN) ile Gazeteciler Cemiyeti tarafından veriliyor. Ödül, araştırmacı gazetecilerin olağanüstü başarılarını tanıma, teşvik etme ve Batı Balkanlar ile Türkiye’de nitelikli araştırmacı gazeteciliği desteklemeyi amaçlıyor.

DW Türkçe'den Burcu Karakaş, "Türkiye'de Kürtaj Hizmeti: Fiilen Yasak" haberi ile üçüncülük ödülüne layık görüldü. Haber, yasal olmasına rağmen kürtaj hakkından faydalanmaya çalışırken kadınların karşılaştığı engelleri anlatıyor.

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Birincilik ödülü "Zindaşti Bombası" haberiyle Cumhuriyet gazetesi'nden Zehra Özdilek'e, ikincilik Ödülü "Ezidi Hadiya'nın Huku Mücadelesi" haberiyle Gazete Duvar'dan Hale Gönültaş'a verildi.

AB Araştırmacı Gazetecilik Ödüllerini Zehra Özdilek, Hale Gönültaş ve Burcu Karakaş aldı

Törene, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile çok sayıda büyükelçi ve diplomatik temsilci katıldı. Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı, Demokrasi için Medya Programı Direktörü ve Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri Jüri Başkanı Yusuf Kanlı açılış konuşmasında “Bu yıl Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri için Türkiye'den toplam 53 başvuru oldu. Jüri değerlendirmesinde kısa listeye kalan 10 çalışma ayrı ayrı değerlendirildi ve puanlandı. Çok değişik alanlarda birbirinden güzel örnek araştırma yazıları arasından derecelendirme yapmak zor bir süreç oldu" şeklinde konuştu. Kanlı, "Başvuru sayısının yüksek olması yanı sıra neredeyse yaşamın her alanından başvuru yapılması, Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin her alandan ve oldukça başarılı örneklerini değerlendirme imkanı verdi. Bu memnuniyet verici durumu özellikle paylaşmak isteriz" ifadelerini kullandı.

DW/AI,JD

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