DW Türkçe’nin yeni yöneticisi Erkan Arıkan

Erkan Arıkan, Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu’ndaki (WDR) görevinden ayrılarak Almanya’nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle’ye geçiyor. Arıkan, 2003’ten 2008 yılına kadar daha önce “Avrupa Radyo Yayınevi” (Funkhaus Europa) olarak anılan uluslar ve kültürlerarası COSMO programının Türkçe yayınlar sorumlusu olarak görev yaptı. 49 yaşındaki Arıkan daha sonra Hamburg’da Alman birinci kanalı ARD'nin haber servisi ARD-aktuell'de editör, moderatör ve yönetici editör olarak çalıştı. 2013 yılından itibaren Kuzey Almanya Radyo Televizyon Kurumu NDR’in haber servisi NDR aktuell ve Düsseldorf’taki WDR lokalzeit’ta da görev alan Arıkan, 2016 yılında COSMO Köln Radyosu’ndaki görevine geri döndü.

DW Program Direktörü Gerda Meuer, Arıkan’ın DW’deki yeni görevine başlayacak olması ile ilgili olarak şunları söyledi: “Erkan Arıkan deneyimli bir gazeteci, tutkulu bir muhabir ve uzun yıllar haber servisi yöneticiliği yapmış bir isim. Türkiye toplumunu iyi tanıyan Arıkan aynı zamanda aktif ve yenilikçi düşünce yapısına sahip. DW için tam anlamıyla doğru zamanda, doğru kişi. Arıkan, özellikle yeni Türkçe kanalının geliştirilmesine değerli katkılarda bulunacak.”

Erkan Arıkan ise üstleneceği yeni göreve ilişkin şöyle konuştu: “Türkiye’de yaşanan hızlı siyasi değişimlerden ötürü DW’deki gazetecilik açısından bu oldukça heyecan verici ve zorlu görevi sabırsızlıkla bekliyorum. Türk-Alman ilişkilerinde hâlihazırda yaşanan zorluklar da göz önünde bulundurulduğunda bir köprü görevi görmesi amaçlanan Türkçe bir kanalı hayata geçirmek oldukça zorlu bir görev olacak.”

Erkan Arıkan, Türkiye'den çalışmak amacıyla Almanya'ya gelen ailesiyle birlikte Berlin'e yerleşti. Berlin Hür Üniversitesi’nde hukuk eğitiminin yanı sıra aynı üniversitenin İletişim, Sosyal ve Siyasi Bilimler Fakültesi’nde gazetecilik eğitimi de aldı. Arıkan, üniversite öğrenimi sonrası haber kanalı n-tv’de gazetecilik stajını tamamladı ve 2003 yılına kadar burada editör ve moderatör olarak görev yaptı.

Türk ve Alman vatandaşı olan Arıkan, evli ve iki çocuk babası.

DW Türkçe’nin internet sitesi kapsamlı içerikler sunuyor. Portföyünde sosyal medya da yer alan DW Türkçe içeriklerini partner haber portalları ile de paylaşıyor. Ancak Türkiye'deki otoritelerin baskıcı önlemlere başvurmasından duyulan endişe nedeniyle bağımsız Batılı medya kuruluşları ile çalışmayı reddeden potansiyel partnerlerin sayısı giderek artıyor. Bu nedenle DW açısından kendi platformlarını güçlendirmek ve sosyal medya kanallarını geliştirmek giderek daha fazla önem kazanıyor.

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