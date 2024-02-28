DW Türkçe'nin Asbest Tehlikesi dizisine Jüri Özel Ödülü

İstanbul Tabip Odasının her yıl düzenlediği Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri'nin sahipleri açıklandı.

DW Türkçe Muhabiri Pelin Ünker Fotoğraf: privat

Beş kişilik jürinin ortak kararıyla DW Türkçe'den Pelin Ünker ve Serdar Vardar'ın hazırladığı "Asbest Tehlikesi" başlıklı haber-araştırma dizisi İnternet Haber-Araştırma Övgüye Değer Haber Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Ödülün verilme gerekçesi olarak "geçtiğimiz yıl yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından asbest tehlikesini ve maruz kalındığında yaşanacak olası zararları kapsamlı bir şekilde incelemesi" gösterildi.

DW Çevre Bölümü Editörü Serdar Vardar Fotoğraf: Philipp Böll / DW

Gazete Haber-Araştırma Ödülü ise Birgün gazetesindeki "Hastanemetre İşliyor" başlıklı haberiyle Sibel Bahçetepe'ye verildi. Haberin "ücretsiz olması gereken hizmetler de dâhil her hizmetin fahiş ücretlerle hastaya yansıdığı özel hastanelerdeki sağlığa erişim tıkanıklığını güzel ve çarpıcı bir dille özetlemesi" sebebiyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Sağlık Ödülleri'nin jüri heyetinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adına Sibel Güneş, Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği adına Nuray Karagöz, Görsel medya temsilcisi olarak Dilek Dindar, yazılı medya temsilcisi olarak Fatih Polat ve İstanbul Tabip Odası adına da Dr. Ertuğrul Oruç yer aldı.

Diğer ödüller hangi gazetecilere verildi?

Gazete Haber-Araştırma Övgüye Değer Haber Jüri Özel Ödülü Oksijen gazetesinden "Pediatri ve Cerrahide Doktor Açığı Alarm Veriyor" başlıklı haberiyle Baran Can Sayın'na, Köşe Yazısı Ödülü Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'e, TV Haber-Araştırma Ödülü Now TV'den "Aile Hekimine yüzde 17,5'luk Ödenek Artışı" başlıklı haberiyle

Şule Öztürk İnce ve Kameraman Ferhan Güler'e, TV Haber Ödülü Sözcü TV'den "Hastalar Tedavi Olmak İçin Krediye Başvuruyor" başlıklı haberiyle Kardelen Kocatürk ve kameraman İsmail Bayraktar'a, TV Program Ödülü Artı TV'den Ekolojik Odak Programı'yla Pelin Cengiz'e, Radyo Programı Ödülü Açık Radyo'dan Dünya Mirası Adalar Programı'yla Derya Tolgay ve Nevin Sungur'a, İnternet Haber Ödülü Medyascope'tan "Almanya'da Artık Her Hastanede Türkçe Konuşan Doktor Bulabiliyoruz" başlıklı haberiyle Ruşen Çakır'a, İnternet Haber Övgüye Değer Haber Jüri Özel Ödülü Nevşin Mengü YouTube Kanalı'ndaki "İsimsiz, Evsiz ya da Ailesiz: Depremzede Bebeklerle Bir Gün" başlıklı haberiyle Cansu Şimşek'e, İnternet Haber Araştırma Ödülü Diken'den "İki Yeni Yerleşke Bir Eski Cerrahpaşa Etmiyor" başlıklı haberiyle Mesude Erşan'a, İnternet Programı Ödülü Birgün TV'den "Sağlık sisteminde endişe veren tablo: Son 11 yılın en yüksek hekim göçü yaşanıyor!" başlıklı programıyla Asena Tunca'ya, Dergi Haber-Araştırma Ödülü 1+1 Ekpress'ten "6 Şubat Depremi - Antakya'daki Arama Kurtarma Çalışmalarından İzlenimler Ses Vere Vere, Bekleyerek Öldüler" başlıklı haberiyle Siren İdemen'e, Karikatür Ödülü de Evrensel gazetesinden "Ben Kayyumum Doktor Değil" karikatürüyle Sefer Selvi'ye verildi.

Ödül töreni 17 Mart 2024 Pazar günü İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

DW/HS,EC

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?