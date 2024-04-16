DW Türkçe'den Pelin Ünker'e ÇGD'den ödül

DW Türkçe'den Pelin Ünker "Fay hattında altın madeni: 7,2 milyon dolar borcu silindi" başlıklı haberi ile Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Behzat Miser Kent Haberi Ödülü'ne layık görüldü.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) "Yılın Başarılı Gazetecileri-2023" ödüllerini açıkladı. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve bazı şube temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen toplantılar sonucu belirlenen ödüller 12 farklı kategoride sahiplerini buldu. Bu yıl ayrıca teşvik ve dayanışma ödülleri de verildi.

DW Türkçe'den Pelin Ünker, "Fay hattında altın madeni: 7,2 milyon dolar borcu silindi" başlıklı haberiyle Behzat Miser Kent Haberi Ödülü'ne layık görüldü.

Çağdaş Gazeteciler Derneği, bu haberin neden ödüle layık görüldüğü ile ilgili açıklamasında "Şirketlere tanınan ayrıcalıklarla artan, görmezden gelmeler iş cinayetlerini ve doğa katliamlarını önü alınamaz düzeye getirdi. Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçinin hayatını kaybetmesi bunun son örneklerinden biri oldu" ifadelerine yer vererek, haberin "Adı geçen madenin sahibi olan şirketin devlete olan borcunun silindiğini cinayetten aylar önce ortaya çıkararak gerçek sorumluları" işaret ettiğine dikkat çekti.

"Gazetecilerin mücadelesi hiçbir zaman azalmayacak"

Türkiye'de gazeteciliğin "her geçen yıl artan zorluklar içinde yapılmaya devam ederken siyasi baskılara artık artan gözaltı ve tutuklamaların" da eklendiğini belirten ÇGD, gazetecilerin mücadelesinin "hiçbir zaman azalmadığını ve azalmayacağını" vurguladı.

ÇGD açıklamasında, "Merkez medyada çalışan çok sayıda meslektaşımızın haber yapmalarının önüne çeşitli yöntemlerle geçildiğinin de farkında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor, her türlü sansür-otosansür ile mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Ödül alan diğer haberler

Cumhuriyet gazetesinden Murat Ağırel, 6 Şubat depremleri sonrasında yaptığı "Kızılay, deprem telaşında AHBAP'a çadır sattı" başlıklı haberiyle Haber Ödülü'nü aldı.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, "Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporuna T24 ulaştı: Ateş'in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş!" başlıklı haberi ile T24'ten Asuman Aranca'ya verildi.

Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü'nü Karabük Üniversitesi öğrenci Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümüne ilişkin "Şüpheli Bir Ölümün Krokisi" ve "Gabonlu Dina'nın Ölümü" başlıklı haberleri ile 10Haber'den Hazar Dost ve Ersin Eroğlu aldı.

Sol Haber'den Burcu Günüşen "Devlet koruması altındaki çocuklar 40 günlük tarikat kampına yollandı!" haberiyle, Rafet Genç Haber Ödülü'ne layık görüldü.

Halk TV'den Sorel Dağıstanlı "Diyanet personeli anlattı: Keyfi harcamalar ve talan…" röportajıyla, Röportaj Ödülü'nün sahibi oldu.

Kanser hastaları sırasını, hastane yeni doktoru bekliyor haberiyle Yerel Haber Ödülü'nü Gazete Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın aldı.

Depremde kaybettiği kızı Irmak'ın başından ayrılmayan Mesut Hançer'in fotoğrafını çeken AFP'den Adem Altan'a İzzet Kezer Haber Fotoğraf Ödülü verildi.

"Hatay'da sokak sokak yardım aradı" haberiyle, FOX TV'den Barış Kaya ve Mahmut Özgün'e TV Haber Ödülü, "Kahramanmaraş: Bir yıkımın anatomisi" belgeseliyle BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici ve Ege Tatlıcı Belgesel Ödülü'ne layık görüldü.

Birgün Gazetesi'nden Buse İlkin Yerli, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde mücadeleye dikkat çeken "Baskılara karşı hep birlikte direneceğiz" sayfa tasarımıyla, Sayfa Tasarımı Ödülü'nü aldı.

Teşvik Ödülü Görünüm Gazetesi'nden Asya Tekyaşar, Gökmen Mumcular, Görkem Deniz Berk, İlke Çıtır, Merve İşen, Tolga Çifci, Zeren Gültekin'e, Dayanışma Ödülü ise deprem bölgesindeki gazetecilere verildi.

DW/JD,ET

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