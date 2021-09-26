DW Türkçe muhabirine Mimarlar Odası'ndan ödül

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, doğal ve kültürel değerlerin korunmasında katkı sunan mimar Emre Madran’ın anısına bu yıl altıncısı verilen "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri” açıklandı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bu yıl "Kültür Varlıklarında Risk, Güncel Durum ve Müdahale Biçiminde Çözümler” teması ile online gerçekleştirilen etkinlikte, kent ve koruma alanında yayın ve yazıları ile 2021 yılı Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri'ne değer görülen gazete, tv, ajans, radyo ve internet haberciliğindeki kişi ve kurumları açıkladı.

Uluslararası Basın Dalında "Saraçoğlu’ndaki kentsel dönüşüme telif davası" haberiyle DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ ödüle layık görüldü.

Alican Uludağ

Candan, "Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Atatürk Orman Çiftliği, Anıtkabir, Saraçoğlu Mahallesi ve Cumhuriyetin mekansallığı başta olmak üzere, doğal ve kültürel varlıkların korunması yönünde yürüttüğümüz mücadeleyi halkla buluşturan, yazılarıyla mimarlık ve kent kültürünü, kamu yararını gözeterek halkın haber alma hakkını savunan tüm basın emekçilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Candan, sözlerine şöyle devam etti: "İktidarın ağır baskısı altında gazetecilik yapmanın ve medya alanında çalışmanın ne kadar zor olduğunun farkındayız. Hatta Mimarlar Odası’nın gündem yaratıcı haberlerini yapan gazetecilere soruşturma açıldığını biliyoruz. Ülke gündeminde söz söylemenin zor olduğu, doğru ve tarafsız habere büyük ihtiyaç duyduğumuz günler Türkiyesi’nde, gazetecilikte ısrar eden, teslim olmayan kaleminin, sözünün gücünü her şeye karşı savunan basın emekçilerini selamlıyorum."

2021 Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri, 4 Ekim Pazartesi günü saat 19:00‘da Dünya Mimarlık ve Konut gününde, Ankara Kalesi'nde Erimtan Müzesi'nde düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edilecek.

DW / SSB, BÖ

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