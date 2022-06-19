Küresel Medya Forumu'nda gündem: Kriz döneminde gazetecilik

Küresel olanlar da dahil, krizler artık bir istisna değil. Artık krizler normal durum haline geldi. İklim değişikliği, türlerin yok olması, artan eşitsizlik, pandemi ve savaş arka arkaya değil, üst üste geliyor, karşılıklı olarak birbirlerini güçlendiriyor, kapsamlı bir tehdit alanı oluşturuyorlar. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile birlikte kurşun yağmuru altında insanların hayatlarını kaybetmelerinin yanı sıra kıtlık baş gösteriyor, küresel ekonomi zorluk yaşıyor, göç artıyor. Bu krizlerin tam ortasında da gazeteciler yer alıyor. Bir muhabir olarak, kanaat oluşturan bir kişi olarak ve genellikle de saldırıların hedefi olarak.

Deutsche Welle (DW) Genel Müdürü Peter Limbourg, "Bu bağlamda, Küresel Medya Forumu, (Global Media Forum) bu yıl Ukrayna'ya yönelik Rus saldırıları gölgesinde gerçekleşecek" dedi. 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek uluslararası medya konferansına ilişkin açıklama yapan Limbourg, "Bu, konferansın konularına yansıdığı gibi İfade Özgürlüğü Ödüllerimizi kazananları belirlemekte de etkili oldu: Bu savaşın korkunç gerçekliğini dünya kamuoyuna aktarmaya özel katkı sağlayan iki Ukraynalı gazeteciye ödül veriyoruz" şeklinde konuştu.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg Fotoğraf: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Evgeniy Maloletka ve Mytyslav Chernov, Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'daki işgali ve yıkımı özel bir çaba göstererek belgeledi. DW İfade Özgürlüğü Ödülleri'nin iki fotoğrafçıya takdim edileceği ilk günün sonunda düzenlenecek tören, Küresel Medya Forumu'nun en önemli kısımlarından birini oluşturuyor.

"Gerçek için fedakarlıkta bulunmaya hazır mısın?"

Küresel Medya Forumu'nun bir diğer önemli kısmı ise, 2021 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Maria Ressa'nın "Gerçek için fedakarlıkta bulunmaya hazır mısın?" başlıklı konuşması olacak. Ressa, araştırmacı gazeteci ve online bir haber sitesinin kurucusu olarak Manila'daki hükümetin zulmüne maruz kaldı, birkaç kez tutuklandı. Peter Limbourg, "Küresel Medya Forumu'nun açılışını yapması için onu kazanabildiğimiz için çok memnunum" ifadesini kullandı. Limbourg, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konferansla, dünya genelinde ifade ve medya özgürlüğü için çaba gösteren herkesi teşvik etmek ve güçlendirmek istiyoruz."

DW'nin düzenlediği Küresel Medya Forumu, Almanya'daki en büyük uluslararası medya konferansı olarak artık kendine sağlam bir yer edindi. 15'inci kez düzenlenen Küresel Medya Forumu, bu yıl "Yarını şimdiden şekillendirmek" başlığını taşıyor. Geçen iki yılda küresel koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi düzenlenen Küresel Medya Forumu, bu yıl Bonn'daki Alman Federal Meclisi'nin eski binasında ve Dünya Konferans Merkezi salonlarında yine yüz yüze, yerinde katılımla düzenleniyor. Konferansın programından sorumlu Verica Spasovska, "İki yıl süren pandeminin ardından birçok kişi yeniden yüz yüze görüşebileceği için gerçekten memnun" dedi. Bonn'a gelemeyenlerin ise Küresel Medya Forumu kapsamındaki etkinlikleri online olarak takip etmesi mümkün olacak.

Savaş gazeteciliği, dijital Demir Perde

Verica Spasovska'nın aktardığı bilgilere göre, bu yıl Küresel Medya Forumu'nun ağırlıklı konuları şu sorulardan oluşacak: "Gazeteciler savaş ve kriz dönemlerinde nasıl bir pozisyon alıyor? İnandırıcılığımızı nasıl yeniden kazabiliriz veya izleyicilerimiz karşısında inandırıcılığımızı nasıl koruruz? Gazetecilerin yaptığı iş açısından bu krizler hangi zorlukları beraberinde getiriyor?" Ukrayna'daki savaşın başlaması üzerine Spasovska'nın, programı yeniden gözden geçirmiş. Spasovska, "Savaş haberciliğine daha fazla odaklanıyoruz, Avrupa'daki yeni dijital Demir Perde'yi inceliyoruz, sansürü nasıl aşabileceğimize dair sorular soruyoruz. Bunlar programa güncel olarak eklediğimiz konular oldu" bilgisini verdi.

Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth Fotoğraf: Kristian Schuller/DW

Spasovska, iki günlük konferansın ardından katılımcıların "Burada bir şeyler öğrendim, bana bir şeyler kattı" duygusuyla ayrılmalarını diliyor. Bunun içinde programda gazetecilerin gündelik çalışmalarına katkı sağlayacak pratik tavsiyeler için bir dizi atölye çalışması yer alıyor.

Küresel Medya Forumu çerçevesinde Alman gazetecilik okulları yöneticilerinin yıllık buluşması gerçekleşirken, öğrenciler de konferans hakkında haber yapacaklar.

Almanya'nın dönem başkanı olduğu G7 üyesi ülkelerin medya ve kültür bakanları ise Küresel Medya Forumu öncesinde Bonn'da bir araya gelecekler. Sonrasında ise DW'nin düzenlendiği uluslararası medya konferansına katılacaklar. Almanya Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth ise konferansın açılışında sahnede olacak. Bu oturumun başlığı ise "Savaş dönemlerinde gazeteciliğin geleceğini şekillendirmek: Gelecekte nasıl yaşayacağımızı bugün nasıl haber yaptığımız belirleyecek."