DW Küresel Medya Forumu başladı

Deutsche Welle'nin (DW) düzenlediği 17'nci Küresel Medya Forumu (Global Media Forum) bugün Almanya'nın Bonn kentinde başladı. Yüzden fazla ülkeden yaklaşık bin 500 gazetecinin katıldığı Küresel Medya Forumu bu yıl "Çözümleri paylaşmak" sloganı ile düzenleniyor.

İki gün sürecek forumda, savaşların yaşandığı, birçok ülkede demokrasinin baskı altında olduğu ve yapay zeka kullanımının arttığı bir dünyada gazetecilik ve medyada karşılaşılan sorunlara çözüm aranması hedefleniyor.

Küresel Medya Forumu'nda Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bir konuşma yapacak. Daha sonra düzenlenecek oturumda "Demokrasinin gücü" tartışılacak. Güney Afrika Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin eski üyesi Albie Sachs, "Tartışmadan uzlaşmaya-kutuplaşma döneminde ortak zemin arayışı" konusunda bir konuşma yapacak. Oturumlarda, Ortadoğu'daki savaşa dair haberciliğin nasıl olması gerektiği de ele alınacak.

Programda neler var?

DW'nin Etkinlikler Bölümü Yöneticisi Benjamin Pargan, medya mensuplarının fizyolojik, psikolojik, hukuki veya ekonomik açıdan güvenliğinin bu yıl Küresel Medya Forumu'nda ele alınacak konular arasında olduğunu söyledi. Pargan, Hindistan'da ve Avrupa Birliği'nde seçimlerin yapıldığı, ABD'de de başkanlık seçimlerinin yaklaştığı bir dönemde seçim haberlerine de odaklanılacağını kaydetti.

Özgür medyanın bugün çeşitli şekillerde baskı altında olduğuna dikkati çeken Pargan, "Medyaya ve gazetecilere yönelik güveni kasten zedelemek isteyen devlet aktörleri var. Popülist ve aşırılıkçı siyasi partiler de kaliteye önem veren medyayı düşman olarak görüyor ve bunlara duyulan güveni kasıtlı olarak zedelemek için çalışıyorlar" dedi. Pargan, bunun yanı sıra teknik gelişmeler, ekonomik baskı ve savaş bölgelerinde çalışan gazetecilere yönelik tehlikelerin tartışmalarda ele alınacağını ifade etti.

Yapay zeka gündeme gelecek

Bunların yanı sıra dezenformasyon kampanyaları ve yapay zeka alanında yaşanan hızlı gelişmelerin gazeteciliği nasıl etkilediği de gündeme gelecek konular arasında bulunuyor.

Yapay zeka, örneğin araştırma yaparken medya çalışanlarına önemli kolaylıklar sağlarken, suistimal edilme tehlikesi de içeriyor. "Bu geri dönülmez bir gelişme" diyen Benjamin Pargan, "Medya kuruluşları buna karşı koymak yerine bu gelişmeleri şekillendirmeye katkı sağlamalı, ancak bunu yaparken fırsat ve riskleri de doğru değerlendirmeli ve sınıflandırmalı" ifadelerini kullandı. Küresel Medya Forumu'ndaki tartışmalarda bu konuda dünyanın farklı ülkelerinden olumlu örnekleri ele alacaklarını belirten Pargan, hem fırsatları hem de riskleri anlatan görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

KNA, DW/CH, JD, BÖ

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