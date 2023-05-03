DW İfade Özgürlüğü Ödülü Martínez'in

Bu yıl dokuzuncu kez verilen DW İfade Özgürlüğü Ödülü'ne El Salvadorlu araştırmacı gazeteci, El Faro baş editörü Óscar Martínez layık görüldü.

El Faro, örgütlü suçlar ve siyasetle bağlantılarına yönelik araştırmalarıyla Latin Amerika genelinde hükümet karşıtı bir haber portalı olarak tanınıyor.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, bu yılki ödülün Martínez'e veriliş nedenini, "Orta Amerika'da yeni bir otoriterleşme dalgası yaşanıyor ve bununla birlikte basın özgürlüğü de giderek kısıtlanıyor. El Salvador ve diğer Orta Amerika ülkelerindeki gazetecilere yönelik büyük baskılara karşı cesurca direnen Óscar Martínez ve El Faro'nun editöryal ekibi, otoriter hükümetlerin ve örgütlü suçların arkasındaki olayları ortaya çıkarıp büyük bir kişisel risk altında bölgedeki insanları bilgilendiriyorlar" sözleriyle açıkladı.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg Fotoğraf: DW

Martínez araştırmalarında, polis tarafından yapılan yargısız infazlar ve devletteki yolsuzluklar gibi hassas konular üzerine yoğunlaştı. El Faro, Başkan Nayib Bukele hükümetinin Kuzey ve Orta Amerika'da faaliyet gösteren suç örgütü MS-13 (Mara Salvatrucha) ile yaptığı görüşmeleri ortaya çıkardı ve hükümetin örgüt ile ceza indirimleri, yargı sistemi değişiklikleri ve ABD'nin iade taleplerini savuşturma konusunda anlaşmalar yaptığını ortaya koydu. Bu araştırmaların bulguları, ABD'deki bir mahkemede örgüt üyelerine yönelik açılan bir davada teyit edildi.

"Muktedirlerin gizlemek istedikleri birçok şey var"

Óscar Martínez, DW İfade Özgürlüğü Ödülü'nü, gerçeği ortaya çıkarmaktan vazgeçmeyen tüm Orta Amerikalı gazetecilere ithaf etti. "Orta Amerika'daki gazetecilerin hâlâ açığa çıkarması gereken çok şey var. Muktedirlerin gizlemek istedikleri birçok şey var" diyen Martínez, "Gazetecilerin, otoriter bir dalganın yaşandığı bu dönemde iktidarın karanlık köşelerini ve kontrol mekanizmalarını ortaya çıkarmaları daha da önemli hale geldi. Hükümetlerin propaganda ve yanlış bilgilendirmesine doğru bilgilerle karşılık vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Martínez ve El Faro'daki meslektaşları son yıllarda Bukele hükümeti tarafından artan baskılara ve casusluk faaliyetlerine maruz kaldı, çalışmaları engellendi. Güvenlik gerekçesiyle çalıştığı haber kuruluşunun bir kısmı kısa bir süre önce Kosta Rika'ya taşındı. Martínez de ölüm tehditleri nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

DW İfade Özgürlüğü Ödülü

Deutsche Welle, kişilerin kendi özgür kanaatlerini oluşturabilmeleri için 32 dilde dünya çapında bağımsız haberler ve bilgiler sunuyor. DW, demokratik değerlerin ve insan haklarının, özellikle de ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün teşvik edilmesini destekliyor. DW, medya kısıtlamalarının olduğu ülkelerdeki insanlara ulaşmak için ise sansürü aşma yönetmelerini artırmaya yöneldi.

DW, 2015 yılından bu yana verdiği İfade Özgürlüğü Ödülü ile, birçok bölgede sınırlanan basın özgürlüğüne dikkat çekmeyi ve dünya genelindeki gazetecilerin olağanüstü çalışmalarını takdir etmeyi amaçlıyor. Ödülün geçmişteki sahipleri arasında Nijeryalı araştırmacı gazeteci Tobore Ovuorie (2021) ve Ukraynalı savaş muhabirleri Mstyslav Chernov ve Evgeniy Maloletka (2022) ve gazeteci Sedat Ergin (2016) yer alıyor.

DW Küresel Medya Forumu 2023 Ödül Töreni

İfade Özgürlüğü Ödülü Óscar Martínez'e DW'nin uluslararası medya konferansı Global Media Forum'da sunulacak. 19-20 Haziran 2023'te düzenlenecek bu yılki forumda uluslararası medya, sivil toplum ve siyaset uzmanları, "Bölünmelerin Üstesinden Gelmek" teması altında bir araya gelecek.

DW,MK/HT

DW Türkçe'ye nasıl engelsiz ulaşabilirim?