 Dudenhöffer: 2019 otomobil sektörünün karanlık yılı olacak | EKONOMİ | DW | 12.06.2019

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EKONOMİ

Dudenhöffer: 2019 otomobil sektörünün karanlık yılı olacak

Bir araştırmaya göre otomotiv sektörünü yıl içinde derin bir kriz bekliyor. Otomobil satışlarının düşmesi, ABD'nin ek gümrük uygulaması ve Çin'in aşırı araç üretmesi krizin ayak sesleri olarak değerlendiriliyor.

Otomobil sektörünü zor günler bekliyor

Otomobil sektörünü zor günler bekliyor

Duisburg Essen Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre otomobil sektörü krizin eşiğinde bulunuyor. Dünyadaki otomobil üretimi ve satışlarının irdelendiği araştırmadan çıkan sonuç, krizin bu yıl içinde otomobil sektörünü etkisi altına alacağına işaret ediyor. Mayıs ayını da kapsayan araştırmaya göre içinde bulunduğumuz yılda yeni otomobillerin global satışları yüzde 5 düşerek, 79,5 milyona gerileyecek. Uzmanlar, bu denli büyük çaplı bir düşüşün 2008 yılındaki küresel mali kriz sırasında bile yaşanmadığına dikkat çekiyor. 

Araştırmayı yöneten otomobil sektörü uzmanı Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük ve ekonomik yaptırım kararlarının sektörü krize sürüklediğini ifade etti. 

En çok ABD ve Çin etkilenecek

Otomobil piyasalarındaki daralmanın en çok dünyanın en büyük otomobil üreticisi Çin'i etkileyeceğini vurgulayan Dudenhöffer,  Çin otomobil pazarının 2019 yılı genelinde yüzde 10 oranında küçülmesinin öngörüldüğünü kaydetti. Uzman, Batı Avrupa'da ise yüzde 3'lük bir gerilemenin beklendiğini söyledi.

Çin geçen yıl 23,3 milyon otomobil üreterek, dünyadaki otomobil üretiminin yüzde 28'ini gerçekleştirmişti. Dudenhöffer, son 10 yılda sürekli büyüyen Çin otomobil pazarının, yeni yatırımlarla gelişimini sürdürdüğünü, bu nedenle yılda yaklaşık 6 milyon otomobili piyasa kapasitesinin üzerinde ürettiğini belirtti.

Uzmana göre kriz en çok ABD'li otomobil üreticileri General Motors, Ford ve Tesla'yı olumsuz etkileyecek. Öte yandan elektrikli otomobillere geçiş için oluşturulan siyasi şartlar, üreticileri zorlayan başka bir unsur.

Bu arada Almanya'da hükümet 24 Haziran 2019'da Almanya otomotiv sektörünün geleceğini masaya yatıracak. Berlin'de düzenlenecek "Otomobil zirvesine" Başbakan Angela Merkel, ilgili bakanlar, otomobil sektöründen temsilciler ve sendika yöneticileri katılacak. Toplantıda otomobil üreticilerinin sorunları ele alınacak.

dpa/TY/ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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