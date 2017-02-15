DSÖ'ye göre en olası senaryo: COVID'in şiddeti azalacak

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Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede strateji belgesini güncelleyerek üç senaryo ortaya koydu. En olası görülen senaryoya göre hastalığın şiddeti azalacak, hatırlatma dozlarına gerek kalmayacak.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19'a karşı Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı'nı güncelleyerek, pandeminin seyriyle ilgili üç senaryo ortaya koydu.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün Cenevre'de strateji belgesi niteliğindeki planı kamuoyuna duyurduğu basın toplantısında, COVID-19 ile mücadele araçlarının verimli şekilde kullanılarak salgının kontrol altına alınabileceğini belirtti. Ghebreyesus, "Aşı ve tedaviye adil ulaşımı sağlayarak çok sayıda hayat kurtarabiliriz" ifadesini kullandı.
Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana dünya genelinde vaka sayısı 485 milyonu bulurken, koronovirüse bağlı ölümlerin sayısı da 6 milyonu aştı.
Salgının evrimine dair üç olasılığın bulunduğunu belirten DSÖ Genel Direktörü, "En iyi senaryoda, bundan sonra hatırlatma dozlarını gerekli kılmayacak şekilde az varyant göreceğiz” dedi. Ghebreyesus, eldeki mevcut verilere göre bu senaryoda koronavirüsün gelişmeye devam edeceğini, ancak virüsün yol açtığı hastalığın şiddetinin artan bağışıklıklar nedeniyle zamanla azalacağını öngördüklerini söyledi.
Bununla birlikte vaka sayılarında görülen dönemsel ani artışlar olabileceği uyarısı yapan Ghebreyesus, bağışıklığın azalmasıyla enfeksiyonların artacağı ve ölümler meydana gelebileceği öngörüsünde bulundu. DSÖ Genel Direktörü, özellikle virüsün daha ağır hastalık seyrine yol açabileceği risk gruplarında düzenli hatırlatma aşılarının yapılmasının gerekliliğini vurguladı.
İkinci senaryoya göre ise virüs evrim geçirmeye devam edecek, ancak geçirilen enfeksiyonlar ve aşılamalar sayesinde gelişen bağışıklık sayesinde ağır hastalık oranı azalacak. Ghebreyesus, bu senaryoda “daha az şiddetli varyantların ortaya çıkabileceğini, hatırlatma dozu ya da aşıların yeni virüs yapısına uygun şekilde güncellenmesine gerek olmayacağını” belirtti.
DSÖ'nün planında yer alan en kötü senaryo ise virüsün hızla bulaşan ölümcül bir tehdide dönüşmesi. Bu senaryoda aşıların etkisinin azalacağı, ölüm ve ağır hastalığa karşı bağışıklığın hızla kaybedileceği öngörülüyor. Ghebreyesus, "Böyle bir tehdide karşı hiçbir aşının işe yaramadığını görebiliriz” dedi.
DSÖ Genel Direktörü söz konusu senaryolar ışığında, ülkelerin virüs takibi, aşılama, COVID-19'a karşı güçlü sağlık sistemi, virüsle mücadele araçlarına eşit ulaşımın sağlanması ve küresel iş birliği konularına önem vermesi gerektiği konusunda uyardı.
DSÖ'nün güncellediği Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı COVID-19'un yayılmasını önlemek, teşhis ve tedavi amacıyla ülkelerin yapması gereken stratejik ayarlamaları belirleme amacını taşıyor.
Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı'nı üçüncü kez güncellediklerini belirten DSÖ Genel Direktörü, bunun da muhtemelen sonuncu güncelleme olacağını belirtti.
İlk rapor, Şubat 2020'de yayınlanmıştı.
Reuters, dpa,/MK,BK
© Deutsche Welle Türkçe
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