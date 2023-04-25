DSÖ'den Sudan'da biyolojik risk uyarısı

Sudan'da üç günlük ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Batılı ülkelerin vatandaşlarını tahliyesi de sürüyor. Ancak ülkeden endişe verici haberler gelmeye devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sudan'da çatışan gruplardan birinin ulusal halk laboratuvarını işgal etmesinin ardından "yüksek biyolojik risk" konusunda uyardı.

DSÖ'nün Sudan'daki temsilcisi Nima Saeed Abid yaptığı açıklamada savaşçılar "laboratuvardan bütün teknisyenleri kovdu" diyerek laboratuvarın tamamen çatışan taraflardan birinin kontrolüne geçtiğini söyledi. Abid hangi tarafın kontrolü aldığını açıklamadı.

Abid, Hartum'daki ulusal halk sağlığı laboratuvarından Pazartesi günü 72 saatlik ateşkes başlamadan önce bir telefon aldığını belirterek "Merkezi kamu sağlığı laboratuvarının işgal edilmesiyle büyük bir biyolojik risk söz konusu" dedi ve ekledi: "Laboratuvarda teknisyenlerin laboratuvara gidip biyolojik maddeyi güvenli bir şekilde muhafaza etmeye erişimi yok. Asıl endişe kaynağı bu."

DSÖ yetkilisi laboratuvarda ölümcül hastalıklara ait örnekler bulunduğunu belirterek bu örnekler arasında kızamık, çocuk felci ve koleranın da yer aldığını kaydetti.

Laboratuvar müdürünün de kan torbası stoklarının tükendiği ve güç kesintileri nedeniyle bozulma riski olduğu konusunda kendisine bilgi verdiğini söyleyen Abid "Çalışmayan jeneratörler nedeniyle kimyasal tehlike yanında biolojik risk tehlikesi de çok yüksek" dedi.

Sağlık hizmetlerine saldırılar

DSÖ, sağlık hizmetlerine yönelik olarak çatışmalar sırasında 14 saldırı tespit ettiklerini ve bu saldırılarda sekiz kişinin öldüğünü ve iki kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sudan'da geçen haftadan bu yana Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Burhan ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) lideri General Muhammed Hamdan Dagalo arasındaki rekabet nedeniyle iki grup arasında silahlı çatışmalar yaşanıyor.

Sudan Sağlık Bakanlığı çatışmalarda şu ana dek 459 kişinin yaşamını yitirdiğini söylerken, 4 bin 72 kişinin de yaralandığını bildiriyor. Ancak DSÖ bu verileri doğrulamadı.

Komşularda mülteci beklentisi hakim

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı çatışmalar nedeniyle Sudan'ın komşu ülkeleri Çad ve Güney Sudan'a yaklaşık 270 bin kişinin kaçmaya hazırlandığını açıkladı.

BM'nin Çad'daki yetkilisi Laura Lo Castro, çatışmaların başlangıcından bu yana 10 gündür Çad'a 20 bin sığınmacının geldiğini ve "en kötü senaryoda" beklentilerinin 100 bin sığınmacının gelmesi olduğunu aktardı.

Güney Sudan'a da şu ana kadar 4 bin mülteci geldiği ancak bu rakamın 45 bine çıkabileceği belirtiliyor.

AFP, rtr / SSB, EC

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