 DSÖ′den Sinopharm′a acil kullanım izni | DÜNYA | DW | 07.05.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

DSÖ'den Sinopharm'a acil kullanım izni

Dünya Sağlık Örgütü Çin'in ürettiği Sinopharm aşısına acil kullanım izni verdi. Kararın Birleşmiş Milletler'in aşılama programı Covax'ın uluslararası aşı kampanyasını hızlandırabileceği belirtiliyor.

default

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin aşısı Sinopharm'a acil kullanım izni verdi. DSÖ Genenel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşının DSÖ'nün güvenlik, etkinlik ve kalite bakımından kullanım izni verdiği altıncı aşı olduğunu belirtti.

Sinopharm, DSÖ'den izin alan ilk Çin aşısı oldu.

Bu kararın Birleşmiş Milletler'in uluslararası aşılama programı olan Covax'ın aşı kampanyasını hızlandırabileceği belirtiliyor. Çin birçok yoksul ülkede aşılamayı mümkün kılan programa Şubat ayında 10 milyon doz temin etme sözü vermişti.

Video izle 00:39

Aşı sonrasında ne kadar süre için bağışıklık kazanırım?

Çin'in ürettiği Sinovac, Rusya'nın ürettiği Sputnik V ve ABD'nin ürettiği Novavax DSÖ'nün incelemelerini sürdürdüğü ve henüz kullanım izni bekleyen diğer aşılar. DSÖ'nün aldığı kararın Avrupa Birliği, ABD ve diğer birçok ülke açısından bir önemi bulunmuyor, zira buralarda aşıların kullanım iznine başka yetkili birimler karar veriyor. Ancak bilimsel inceleme kapasitesi bulunmayan ülkeler açısından DSÖ'nün kalite kontrolü önemli bir dayanak oluşturuyor.

Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca ve Moderna DSÖ'nün daha önce acil kullanım izni verdiği aşılar arasında yer alıyor. Tedros Çin aşısı Sinopharm'ın uygulanmasına 18 yaş üstü için izin verildiğini ve iki doz uygulanması gerektiğini söyledi. Aşının etki oranını yüzde 79 olarak tespit edildi.

Şu anda AstraZeneca 166, Pfizer-BioNTech 94, Moderna 46, Sinopharm ise 42 ülkede kullanılıyor. Çin'in yanı sıra Sinopharm aşısını kullanan ülkeler arasında Cezayir, Kamerun, Mısır, Macaristan, Irak, İran, Pakistan, Peru, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, Seyşeller bulunuyor.

dpa / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İngiltere Hint varyantına "endişe varyantı" dedi

İngiltere'de sağlık makamları, Hindistan’da ortaya çıkan koronavirüs varyantı için ilk kez "endişe varyantı" tabirini kullandı. Başbakan Boris Johnson, ülkede yaygın test yapıldığını söyledi.  

Spahn: Almanya'da üçüncü dalga kırıldı

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, ülkede üçüncü koronavirüs dalgasının kırıldığını ancak buna rağmen önlemleri gevşetmek konusunda aceleci davranmamak gerektiğini dile getirdi.  

Benzer içerik

China Corona-Pandemie | Sinopharm

Çin'den itiraf: Aşılarımızın etkisi düşük 11.04.2021

Çin Hastalık Kontrol Merkezleri'nin direktörü Gao Fu, ülkede üretilen koronavirüs aşılarının etkisinin "düşük" olduğunu açıkladı. Gao, etkiyi artırmak için farklı aşıların karıştırılmasının düşünüldüğünü söyledi.

China Peking | Sinopharm Impfstoff

Çin'de iki aşıya daha kullanım izni 25.02.2021

Çin'de iki aşıya daha kullanım izni verilmesiyle, ülkede koronavirüse karşı uygulanan aşı sayısı dörde yükseldi. Rusya ise Sputnik V aşısının fiyatını yarı yarıya indirdi.

WHO Europa Hans Kluge

DSÖ'den mutasyon uyarısı 04.03.2021

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge Deutsche Welle’nin Conflict Zone programına konuk oldu. Kluge mutasyon konusunda uyarıda bulundu, DSÖ’ye Çin’le ilgili yöneltilen eleştirileri reddetti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Çin'den Dünya'ya düşecek roketle ilgili açıklama

Çin'in haftasonunda Dünya'ya düşmesi beklenen roket enkazı ile ilgili endişe sürerken Pekin, hasar olasılığının son derece düşük olduğunu açıkladı. Enkazın Türkiye'nin de bulunduğu bir alana düşmesi bekleniyor.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  