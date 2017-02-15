 DSÖ′den Omicron′la ilgili ″iyi haber″ | DÜNYA | DW | 04.01.2022

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DÜNYA

DSÖ'den Omicron'la ilgili "iyi haber"

DSÖ, Omicron varyantının üst solunum yollarını etkilediğini gösteren araştırma sayısının giderek arttığını bildirdi. DSÖ yetkilisi Dr. Mahamud, bunu "iyi bir haber" olarak nitelendirdi.

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Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan varyantı Omicron tüm dünyada hızla yayılmayı sürdürürken Dünya Sağlık Örgütü'nden varyantın semptomlarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

DSÖ'nün Vakalar Birimi Direktörü Abdi Mahamud, Omicron varyantının alt solunum yollarından ziyade üst solunum yollarını etkilediğine işaret eden araştırmaların sayısının giderek arttığını ve bunun "iyi bir haber" olduğunu söyledi. Pandeminin başında Türkiye'de de uygulanan Çin üretimi Sinovac aşısı ile ilgili de konuşan DSÖ yetkilisi, "Bizim öngörülerimiz Sinopharm ve Sinvac gibi Covid-19 aşılarının Omicron varyantı nedeniyle hastaneye yatışlara karşı koruyacağı yönünde" dedi.

"Karar ticari sektöre bırakılamaz"

Mahamud, Omicron varyantına karşı ayrı bir aşı geliştirilmesine ihtiyaç olup olmadığı yönündeki bir soruyu da "Bunu söyleyebilmek için henüz çok erken. Ancak bu yöndeki karar tek başına ticari sektöre bırakılamaz, küresel bir koordinasyon gerektirir" vurgusu yaptı.

Dördüncü doz aşı ile ilgili de açıklama yapan yetkili, bunun yerine Temmuz ayına kadar dünyada yüzde 70 aşılama hedefine ulaşılmasının hedeflenmesi gerektiğini belirtti.

"Son dalga olabilir"

Omicron varyantı ile ilgili benzer bir açıklama da Danimarka'dan geldi. Danimarka Devlet Serum Enstitüsü Baş Epidemiyoloğu Tyra Krause Danimarka medyasına açıklamasında Omicron varyantının hastalığın ciddiyetini hafiflettiğini belirterek "Omicron sağlık sistemimiz üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken her şey Delta'dan daha hafif olduğuna işaret ediyor" şeklinde konuştu. Uzman, Aralık ayının sonunda Covid-19 teşhisiyle hastaneye başvuran 93 kişiden beşinden daha azının yoğun bakımda tedavi gördüğünü ifade etti. Krause, "Bizi pandemiden kurtaracak şey bu olabilir, bu son dalga olabilir" dedi.

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Omicron | "Hava yoluyla bulaşan üst solunum yolu hastalığına dönüşüyor"

Almanya Sağlık Bakanı: Köprü olabilir

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise açıklamasında Omicron'un pandemiden endemiye geçiş sürecinde "muhtemel bir köprü" olabileceğini belirtti. Lauterbach, "Ancak Omicron varyantının aşısızlar üzerinde nasıl bir seyre yol açtığı konusunda kesin bir bilgimiz yok" şeklinde konuştu. Lauterbach verilerin Omciron'un Delta varyantının daha az tehlikeli olduğuna işaret ettiğini ifade ederek "Tünelin ucunda ışık görünüyor, ancak bunun aşısızlar için de geçerli olup olmadığı bilinmiyor" dedi.

Almanya'nın önde gelen uzmanları da Omicron dalgasının "daha hafif" geçebileceği yönünde görüş bildirmişlerdi. Ünlü Alman Virolog Christian Drosten, Deutschlandfunk radyosunda yaptığı açıklamada Omicron'un "büyük olasılıkla hastalığın ciddiyetini hafiflettiğini" söylemiş, bir diğer Virolog Hendrik Streeck ise "hafif bir dalga" yaşanacağına dair umutlu olduğunu belirtmişti.

Dünyada hızla yayılan Omicron varyantının kısa bir süre içinde birçok ülkede baskın varyant haline gelmesi bekleniyor.

Reuters,dpa/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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