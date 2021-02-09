DSÖ'den mutasyon uyarısı

Avrupa'da ilk Covid-19 vakası görüldüğünden bu yana üzerinden bir yıl geçmesine rağmen pandemi hâlâ kontrol altına alınabilmiş değil.

Avrupa ülkelerinin yarıdan fazlası geçen hafta Covid-19 vakalarında artış kaydederken, yeni vaka sayısı DSÖ'ye göre Avrupa bölgesinde yüzde 9 artış gösterdi. İngiltere'de ilk kez görülen mutasyon türü 53 Avrupa ülkesinin 43'ünde tespit edilirken, Güney Afrika mutasyonuna ise 26 ülkede rastlandığı belirtildi. Brezilya mutasyonu ise 15 Avrupa ülkesinde tespit edildi.

Deutsche Welle'nin "Conflict Zone" programına konuk olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, güvenlik tedbirlerinin gevşetilmesine karşı uyarıda bulunarak "Şu an yeniden bir canlanma ve mutasyonların hızlı bir şekilde yayıldığını görüyoruz” dedi ve ekledi "İnsanlar kamu sağlığı kısıtlamalarından çok çok yoruldu ve bence bugünkü en önemli öncelik bu."

Kopenhag'dan DW'nin sorularını yanıtlayan Kluge "Salgının hâlâ ortasındayız. Bu nedenle aşılamanın küresel olarak yaygınlaştırılması da dahil olmak üzere hayat kurtarmaya odaklandık" ifadelerini kullandı.

Çin ile ilgili eleştirilere yanıt

Ocak ayında Covid-19 salgınının kökenini araştırmak için Çin'e giden DSÖ ekibine Çin'in engellemelerine karşı koymamakla ve Çin'in salgının kökeni konusundaki argümanlarına paralel açıklama yapmakla eleştirilen DSÖ'ye yöneltilen bu eleştirileri reddeden Kluge "Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sağlık Müfettişliği değil. Biz dünya ulusları tarafından yönetiliyoruz" dedi.

Tim Sebastian'ın sorularına yanıt veren Kluge, DSÖ ekibinin Çin misyonunu savunarak "Görev alan ekibe raporunu hazırlaması için sakinlik, sessizlik ve alan tanımalıyız. Bunun ardından bir basın toplantısı yapılacak" dedi.

Covid-19 salgınının kökenini araştırmak için Çin'e giden DSÖ ekibi

Ocak ayında Covid-19 salgınının kökenini araştırmak için Çin'e giden DSÖ ekibi bu ülkede dört hafta geçirmişti. Çinli yetkililerin kontrolünde araştırmalar yapan ekibin halkla temas etmesine izin verilmemiş, heyet virüsle ilgili araştırmalar yapan kurumlar, hastaneler ve bilim insanlarıyla görüşmüştü. Pekin yönetimi, DSÖ ekibine ilk tespit edilen 174 vakaya dair ham verileri vermeyi reddetmişti.

Çin'e güveniyoruz mesajı

Çin'e ve Çinli yetkililerin sağladığı verilere güvenip güvenmediği sorulan Kluge "Kesinlikle ve bütün DSÖ üyesi ülkelerle uzun süredir devam eden ilişkilerimiz var" şeklinde yanıt verdi. Kluge "Vuhan'da ilk vakanın çıktığının ertesi günü Çinli yetkililerle temas halindeydik" dedi.

Kluge şöyle devam etti "Ancak bu evrimsel bir süreç. Vuhan misyonu bile tüm cevaplarla geri gelmeyecek. Daha fazla soru daha fazla soruya yol açıyor ve biz bunu el ele yapacağız."

DSÖ'de reform ihtiyacı olduğunu kabul eden Kluge "özellikle ülkeler küresel düzlemde veri sağlamıyor ya da bağımsız bir misyona izin vermiyorsa küresel olarak hesap verilebilirlik ve uluslararası sağlık düzenlemelerinin güçlendirilmesi ile ilgili bir sorun" olduğunu söyledi.

DW/SSB, JD

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