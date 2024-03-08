DSÖ'den meme kanserinde alkol uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'daki kadınların yaklaşık yüzde 80'inin alkol tüketiminin meme kanseri riskini artırdığını bilmediğine dikkat çekti.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisinden yapılan açıklamada, "14 Avrupa ülkesindeki kadınların sadece yüzde 21'i, alkol tüketimi ve meme kanseri oluşumu arasındaki bağlantıdan haberdar" denildi.

DSÖ Avrupa, bu konudaki farkındalığın erkekler arasındaysa çok daha düşük olduğunu belirtti. Açıklamada, "Araştırmaya katılan erkeklerin sadece yüzde 10'u bu bağlantıdan haberdar" denildi.

DSÖ Avrupa araştırmasının kapsadığı 14 ülke Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, Letonya, Litvanya, Norveç, Portekiz ve Slovenya'dan oluşuyor. Toplam 53 ülkeden oluşan DSÖ Avrupa, Orta Asya ülkelerini de içeriyor.

Yüzde 7'si alkolle bağlantılı

Avrupa'da 2022 yılında yaklaşık 600 bin meme kanseri vakası tespit edildi. DSÖ, bu vakaların kaçının alkolle bağlantılı olduğuna dair veri paylaşmadı. Ancak DSÖ'ye bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın 2020'ye ilişkin olan ve söz konusu yıl içinde kaydedilen 575 bin 917 yeni vakanın yaklaşık yüzde 7'sinin alkole dayandırabileceğini ortaya koyan veriye yer verildi.

DSÖ Avrupa'nın açıklamasında, "Meme kanserinde alkolün önlenebilir bir risk faktörü olarak rolü kritik" ifadesine yer verildi. Avrupa'daki kadınlar arasında alkolün en fazla yol açtığı kanser türünün meme kanseri olduğunu belirten DSÖ, "alkole dayandırılabilecek tüm kanser vakalarının yüzde 66'sının" bu kapsamda olduğunu bildirdi.

DSÖ, düşük düzeydeki alkol tüketiminin dahi meme kanseri riskini artırabileceği uyarısında bulundu. "Avrupa'da alkole dayandırılabilecek meme kanseri vakalarının yarısından fazlası, çok içmekten değil" denilen DSÖ Avrupa açıklamasında, yeni vakaların yaklaşık üçte birinin günde iki küçük kadeh şarap içilmesine tekabül eden seviyelere işaret ettiği belirtildi.

Alkol tüketimi, birçok meme kanserinin oluşum ve ilerlemesinde önemli rol oynayan östrojen hormonunun seviyelerini etkiliyor.

DSÖ verileri, meme kanserinin 2022 yılında dünya genelinde kaydedilen 2,3 milyon yeni vaka ile en yaygın ikinci kanser türü olduğunu ortaya koyuyor. En sık görülen kanser türü ise 2022'de tespit edilen 2,5 milyon yeni vaka ile akciğer kanseri.

DW,AFP/CÖ,BK

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