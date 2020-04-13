DSÖ’den önlemlerin gevşetilmesi için altı şart

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin gevşetilmesinden önce altı şartın yerine getirilmesi gerektiğini açıkladı. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal ve ekonomik alanlarda alınan tedbirlere gereğinden daha hızlı son verilmesi halinde salgının yeniden tırmanışa geçme riski bulunduğunu söyledi. DSÖ Başkanı, böylece durumun mevcut halinden daha da kötüye gidebileceğine işaret ederek dikkatli olma çağrısında bulundu.

Yayılma zincirini tespit etme şartı

DSÖ Başkanı, Cenevre’de Birleşmiş Milletler’de görevli diplomatlara hitaben yaptığı haftalık konuşmasında, koronavirüs tedbirlerinin yumuşatılması öncesinde ulusal hükümetlerin ilk olarak salgının yayılmasının kontrol altına alındığından emin olması gerektiğine vurgu yaptı. Salgının kontrol altına alınmış olması ile kastedilenin de sorumlu sağlık dairelerinin yayılma zincirinin halkalarını ve çıkış noktasını tespit edebilmesi olduğunu belirtti.

DSÖ Başkanı, ikinci koşulunsa yeni vakaların hızla tespit edilmesi, söz konusu kişilere test uygulanması, gerekliyse izolasyona gidilmesi ve tedavi görmesi olduğunu kaydetti. Virüsün bulaştığı kişilerin geriye dönük takibinin mümkün olması şartını da sözlerine ekledi.

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Enfeksiyon riskini asgariye indirme şartı

Tedros Adhanom Ghebreyesus, alınan tedbirleri azaltmaya girişmeden önce ulusal hükümetlerin özellikle hastaneler, klinikler ve muayenehaneler ile çevresindeki enfeksiyon riskini asgariye indirmiş olması gerektiğini de vurguladı.

Hükümetlerin iş yerlerinde, okullarda ve önemli kamusal alanlarda koronavirüse karşı gerekli korunma önlemlerini almış olması gerektiğini de belirten DSÖ Başkanı, sosyal mesafe, hijyen tedbirleri veya ateş ölçümleri gibi DSÖ'nün öngördüğü katalogda yer alan önlemleri kastettiklerini söyledi.

Seyahatler salgını yeniden başlatabilir

Bunlar dışında seyahatler yoluyla salgının ülkelere yeniden girmesi ve yayılmasının söz konusu olduğunu belirten DSÖ Başkanı, bu riski göz önünde bulundurarak hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Son olarak da toplumların virüs hakkında yeterince aydınlatılmış olması gerektiğini vurgulayan Tedros Adhanom Ghebreyesus, ancak o şekilde vatandaşların azaltılacak tedbirlere uygun şekilde davranıp, hastalığın yayılmasını önlemesinin mümkün olabileceğini söyledi.

dpa/ ETO,BK

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