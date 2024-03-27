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ToplumKüresel

DSÖ'den çocuklar için "siber mobbing" alarmı

27 Mart 2024

DSÖ araştırmasına göre pandemideki kapanma döneminden itibaren siber mobbing'e maruz kalan çocukların sayısında belirgin artış kaydedildi. Uzmanlar mobbing'in sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/O. Berg

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) son araştırması, 11-15 yaş grubundaki çocuklar arasında sanal ortamdaki mobbing'in (bezdiri), son dört yılda belirgin ölçüde arttığını ortaya koydu.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Klugge'nin bugün Kopenhag'da açıkladığı araştırma sonuçlarına göre 11-15 yaş grubundaki altı çocuktan biri internet ortamında mobbing'e maruz kaldı. Bu, dört yıl önceki araştırma sonuçlarına göre yüzde 3'lük bir artış anlamına geliyor. Raporda, sanal şiddetin korona pandemisinin başlangıcından itibaren güçlü bir şekilde arttığına işaret edildi.

Mobbing; "iş yeri, okul gibi topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir şekilde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme" olarak tanımlanıyor.

Araştırmada sanal ortamdaki mobbing vakalarında artış gözlenirken fiziksel şiddet ise yüzde 11 ile dört yıl öncesine göre sadece yüzde 1 oranında arttı. Araştırmada baz alınan erkek çocukların yüzde 15'i ve kız çocuklarının yüzde 16'sı son aylarda en az bir kez internet ortamında tacize maruz kaldığını belirtirken sekiz çocuktan biri bizzat bir başkasına sanal ortamda tacizde bulunduğunu itiraf etti.

Bulgaristan başta, İspanya sonda

Avrupa, Orta Asya ve Kanada'yı kapsayan DSÖ Avrupa bölgesindeki 44 ülkede 280 bin çocukla yapılan araştırmaya göre, mobbing'den en çok etkilenenler 11 yaşındaki erkek çocukları ile 13 yaşındaki kız çocukları oldu. En fazla mobbing vakasına Bulgaristan, Litvanya, Polonya ve Moldova'da erkek çocukları arasında rastlanırken en düşük oran İspanya'da kaydedildi. Son araştırmada Türkiye, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'dan veri yer almadı.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge
DSÖ Avrupa Direktörü Hans KlugeFotoğraf: Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, gençlerin günde altı saate varan bir süreyi bilgisayar başında geçirdiğine işaret ederek oranlardaki küçük değişikliklerin bile binlerce çocuğun sağlığı ve huzuru üzerinde derin etkileri olabileceği uyarısı yaptı. Araştırma sonuçlarının alarm anlamına geldiğini vurgulayan Kluge, "her nerede ve ne zaman gerçekleşirse gerçekleşsin zorbalık ve şiddete karşı harekete geçilmesi gerektiğini" kaydetti.

Pandemideki kapanmanın etkisi

Raporda pandemideki kapanma döneminde çocukların bilgisayar karşısında geçirdiği sürenin arttığına işaret edilerek yaşıtlar arasındaki çeşitli şiddet formlarının daha derinlemesine incelenmesi gerektiği vurgulandı. Raporda çocukların yanı sıra aile ve okulların da siber mobbing ve etkileri konusunda daha iyi aydınlatılması gerektiğine işaret edildi.

Araştırmada mobbing mağdurlarının baş ve karın ağrısından korku ve depresyona çeşitli semptomlar yaşadığı, hatta intihara varabilecek kendine zarar verme davranışlarının geliştiğine dikkat çekildi. Pek çok mağdurun mobbingin etkilerini yıllar sonra hissedebildiğine de işaret edildi.

AFP/BK,EC

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