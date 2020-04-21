DSÖ: Virüs uzun süre bizimle olacak

Koronavirüs krizinin tüm dünyayı etkisi altına aldığı son günlerde, virüsün yayılma hızının yavaşladığı bazı ülkeler, kısıtlama önlemlerinde bir takım istisnaları devreye sokmaya başladı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) rahatlamak için henüz erken olduğu görüşünde.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus koronavirüs kriziyle mücadelenin henüz sona ermekten çok uzak olduğunu belirterek, "Yanılmayın. Daha gidecek çok yolumuz var. Virüs daha uzun süre bizimle olacak" dedi Ghebreyesus ayrıca "Birçok ülke halen salgının erken safhalarında. Ve bu salgından erken etkilenenler şimdi vakaların yeniden güçlendiğini görüyor" ifadesini kullandı.

DSÖ'nün değerlendirmeleri ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) direktörünün Amerikan halkına önümüzdeki kış mevsiminde ikinci bir dalgaya hazır olmaları gerektiğini söylemesinin ardından geldi.

Dünyada koronavirüsten en fazla etkilenen ülke olan ABD'de şu ana dek 47 bin kişi yaşamını yitirirken, 840 bin kişiye de virüs bulaştı. Dünya genelinde ise DSÖ'ye göre 2 milyon 475 bin koronavirüs vakası tespit edilirken, 169 bin kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de araştırmacılar ülkedeki ilk koronavirüs ölümlerinin tahmin edilenden haftalar önce meydana geldiğini açıkladı. Stanford Üniversitesi araştırmacıları, Kaliforniya'nın Santa Clara bölgesinde 6 ve 17 Şubat'ta açıklanan koronavirüs nedenli ölümlerde gerçek sayıların açıklanan resmi rakamların en az 50 katı olduğunu ortaya çıkardı.

Koronavirüs vakalarının ABD'de gösterdiği artış ülkede bütün eyaletlerde sağlık sistemini zorluyor.

Öte yandan bazı ülkelerde kısıtlamalar gevşetilmeye başlanırken milyonlarca kişinin işini kaybetmesi nedeniyle hükümetlerin ekonomi çarklarını tekrar işler hale getirmesi için baskılar artıyor.

Ancak DSÖ ve sağlık uzmanları karantina ve kısıtlamaların koronavirüs tedavisi veya aşısı bulunana kadar sürdürülmesi konusunda uyarıyor.

AFP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe