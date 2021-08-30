 DSÖ ve UNICEF′ten hükümetlere ″okulları açık tutun″ çağrısı | Avrupa | DW | 30.08.2021

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Avrupa

DSÖ ve UNICEF'ten hükümetlere "okulları açık tutun" çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF Avrupa'da yaz tatilinin sona erecek olması vesilesiyle hükümetlere okulların açık kalması için aşı stratejisi belirleme ve önlemler alma çağrısı yaptı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF (BM Çocuklara Yardım Fonu)  Avrupa'da birçok ülkede yaz tatilinin sona erecek olması vesilesiyle okullara ve eğitim hayatına dair yazılı bir açıklama yaptı. Her iki organizasyon koronavirüs pandemisi sırasında okulların kapanmasının öğrenciler için "feci" sonuçları olduğunu hatırlattı. İki kuruluş yazılı açıklamada, Avrupa'daki hükümetlere bütün okulların koronavirüs salgınına rağmen açık tutulmasını sağlama çağrısı yapıldı. Bunun için hükümetlerden aşı stratejisi geliştirerek bu sayede yüz yüze eğitimi mümkün hale getirmeleri istendi. Açıklamada eğitim kadrosuna aşılanma seçeneği sunulmasının bunun bir parçası olduğu belirtilerek öğretmen ve eğitimcilere aşı önceliği verilmesi talep edildi. Bunun yanı sıra 12 ve 12 yaşından büyük, sağlık sorunları olan çocukların da koronavirüse karşı aşılanması çağrısı yapıldı.

Deutschland Berlin | Coronavirus | Schüler, Rückkehr Präsenzunterricht

"Delta yayılıyor"

Delta varyantının giderek yayılmasının okulların açılacak olduğu şu dönemde endişeleri daha da artırdığı belirtilerek, virüsün okullarda da yayılma ihtimalinin yüksek olduğu hatırlatıldı. Açıklamada verilerin aşının koronavirüsün ağır geçirilmesi ve ölüm riskini büyük oranda azalttığını gösterdiği belirtildi.

DSÖ ve UNICEF aşının yanı sıra eğitimin verildiği sınıfların iyi havalandırılması, küçük sınıflar oluşturulması, mesafeye dikkat edilmesi ve düzenli olarak koronavirüs testleri yapılması gibi öneriler sıraladı.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge

"Eğitim tarihindeki en feci aksaklık"

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, "Pandemi okul eğitimi tarihindeki en feci aksaklığa neden oldu" dedi. Kluge okulların açık kalmasının çocuklara eğitim amaçlı bilgilerin verilmesinin yanı sıra ruh sağlıkları ve sosyal yetenekler açısından da çok önemli olduğunu ifade etti.  Okulların çocukları toplumun mutlu ve üretken üyeleri haline getirdiğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa bölgesi Beyaz Rusya ve Rusya'ya kadar uzanan toplam 53 ülkenin yer aldığı bir listeyi kapsıyor.

DW, dpa, AFP / HT, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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