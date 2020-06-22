 DSÖ: Vaka sayısı 10 milyonu aşabilir | DÜNYA | DW | 25.06.2020

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DÜNYA

DSÖ: Vaka sayısı 10 milyonu aşabilir

DSÖ Genel Direktörü, dünya genelinde durumun kötüleştiğini, gelecek hafta vaka sayısının 10 milyonu, ölü sayısının 500 bini aşabileceğini söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs vakalarının sayısının gelecek hafta 10 milyonu aşmasını beklediklerini açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus bugün video konferans aracılığıyla Avrupa Parlamentosu Sağlık Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtladı.

Ghebreyesus, COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da dünya genelinde 500 bini aşabileceğini söyledi. Küresel düzeyde bugüne kadar yaklaşık 9 milyon 200 bin vaka tespit edildiğini belirten Ghebreyesus, salgın açısından Avrupa'daki durumda iyileşme gözlemlenirken, dünya genelinde durumun kötüleştiğini ifade etti.

DSÖ Genel Direktörü, vaka sayısının gelecek hafta 10 milyonu aşacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus

Ghebreyesus, "Küresel salgının ardından normale dönemeyeceğiz, daha adil, daha yeşil ve iklim değişikliğini önlemeye yardımcı olacak yeni bir normal yaratmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Aşı umarım bulunur"

COVID-19 aşısına ilişkin açıklamalarda da bulunan Ghebreyesus, "Aşıyı bulacağımız konusunda emin olduğumuzu söylemek çok zor" dedi. "Koronavirüs için hiçbir aşının" olmadığını belirten DSÖ Direktörü, "Eğer bulunursa, ki umarım bulunur, bu koronavirüse karşı bulunan ilk aşı olacak" dedi.

Ghebreyesus, eğer aşı bulunursa bunun küresel halk sağlığı kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Aşı konusunda yaklaşık 100 farklı çalışma yürütüldüğüne işaret eden Ghebreyesus, bunlardan birinin çalışmalarında ileri düzeye gelindiğini kaydetti. Ghebreyesus, bir yıl içinde aşıyı bulmayı umduklarını, süreç hızlanırsa belki aşıyı bulmanın bir yıldan kısa sürebileceğini söyledi.

Avrupa konusunda uyarı

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge ise Avrupa'da vaka sayısının artması nedeniyle salgına karşı mücadelenin ihmal edilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Kluge bugün videokonferans aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında, "Geçen hafta Avrupa'da aylar sonra ilk kez haftalık toplam vaka sayısında artış kaydedildi" dedi.

Avrupa'da 30 ülke, geçen iki hafta içinde vaka sayısında artış olduğunu bildirmişti. Bu ülkelerden 11'inde virüsün bulaşma hızının arttığına dikkat çeken Kluge, "eğer bu yayılma hızı kontrol altına alınmazsa, Avrupa'daki sağlık sisteminin yine uçurumun kenarına geleceğini" söyledi.

Kluge, vaka sayılarının arttığı ülkelere ilişkin isim vermedi.

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, Almanya, Polonya, İspanya ve İsrail'in bazı bölgelerinde geçen günlerde vaka sayılarının artmasına rağmen, bu ülkelerin hızla gereken önlemleri almasını da olumlu olarak değerlendirdi.

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Almanya DSÖ'ye desteği artırdı

Öte yandan Almanya, yeni tip koronavirüsle mücadele için DSÖ'ye yaptığı mali yardımı artırılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Jens Spahn, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ve Fransız mevkidaşı Olivier Veran ile yaptığı ortak basın açıklamasında, Almanya'nın bu yıl örgüte katkı için 500 milyon eurodan fazla kaynak ayırdığını belirtti.

Spahn, 2023'e kadar ayrılan ek kaynağın 41 milyon euro olduğunu belirtti. Alman Bakan, 25 milyon euronun koronavirüs ile mücadele için hazırlanan Stratejik Hazırlık ve Yanıt Planı (SPRP) için ayrıldığını, ayrıca diğer ülkelerin yardımı çekmesi ile oluşan boşluğu doldurmak için ek 200 milyon euro katkı öngörüldüğünü söyledi. Spahn, kaynak artırma planının Alman meclisi tarafından onaylanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'ye katkıyı dondurduklarını açıklamıştı. DSÖ'ye en fazla katkı sağlayan ülkelerin başında ABD bulunuyordu.

AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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