DSÖ: Türkiye'deki tırmanıştan endişeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'de yeni tip koronavirüsün hızla yayıldığı konusunda uyarıda bulundu. DSÖ Avrupa Direktörlüğü bugün video konferans yoluyla bir basın toplantısı düzenleyerek koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Virüsün yayılmasında geçen hafta ciddi bir artışın yaşandığı Türkiye için endişeliyiz. Vakaların yüzde 60'ı İstanbul'da kaydedildi” dedi.

Dünyada salgından etkilenen 10 ülkenin yedisinin Avrupa'da olduğunu belirten Kluge, ABD'nin yanı sıra İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ile birlikte Çin, İran, İngiltere, Türkiye ve İsveç'i salgının etkilediği ülkeler arasında saydı.

Avrupa'da yeni vakaların sayısının arttığını kaydeden Kluge, bu sabah itibarıyla 687 bin 236 vaka tespit edildiğini, 52 bin 824 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bu veriler, 53 ülke ve 7 bölgeyi kapsıyor.

Ülkelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kluge, İtalya'da sıkı sokağa çıkma yasağının ardından vaka sayısının artmasına rağmen, virüsün yayılma oranın büyük ölçüde yavaşladığına dikkat çekti.

Almanya'da da alınan önlemler sayesinde 10 gün içinde vaka sayısının düşmeye başladığını belirten Kluge, Almanya'da ölüm oranının ve hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının diğer ülkelere göre daha düşük olduğunu kaydetti. Kluge'nin verdiği bilgilere göre, Almanya'da ölüm oranı yüzde 1,3 ve yaş ortalaması 49 olarak kaydedildi. Kluge, buna neden olarak hastalığa yakalanan nüfusu ve ülkede yaygın bir şekilde uygulanan testleri gösterdi.

Kluge, bütün ülkelere çağrıda bulunarak sağlık personelinin korunmasını, desteklenmesi ve güçlendirilmesini tavsiye etti.

DW/JD,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe