DSÖ: Siyaset araştırma sürecini zehirliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), cuma günü yaptığı açıklamada, koronavirüsün kökenini bulma çalışmalarının "siyaset tarafından engellendiğini" belirtti ve bilim insanlarının gizemi çözmek için yürüttükleri çalışmalarda mesafeye ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

DSÖ Acil Durum Komitesi Başkanı Michael Ryan, “Bilimi siyasetten ayırmaya ve düzgün, pozitif bir ortamda cevabı bulma yolunda çalışmalara devam edilmesini talep ediyoruz. Bütün bu süreç, siyaset tarafından zehirleniyor” dedi.

Vuhan’da araştırmacılar hastanelik oldu iddiası

DSÖ, koronavirüsün kökeninin yeniden ve daha derin araştırılması konusunda baskılarla karşı karşıya. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden, ABD istihbarat komitesinden virüsün Çin’de ilk olarak bir hayvan pazarında mı yoksa laboratuvar kazası olarak mı oluştuğunun araştırılmasını talep etmişti.

Bu karar Washington’daki bir istihbarat raporunda, Vuhan’da bulunan Viroloji Enstitüsü’nde üç araştırmacının 2019 yılının Kasım ayında gribe benzeyen bir hastalık nedeniyle hastanelik olduğunun yer alması üzerine verilmişti.

DSÖ üye ülkelerinin gerçekleştrdiğii toplantıda, örgütün gizemi çözmek için atacağı adımlar konusundaki açıklık konusunda baskı yapılmış, bu gizemin çözülmesi gelecekteki olası pandemilerin önüne geçmenin bir yolu olduğu belirtilmişti.

DSÖ sözcüsü Fadela Chaib konuya ilişkin cuma günü yaptığı değerlendirmede, “Teknik ekip, bundan sonraki çalışmalar için bir teklif hazırlayacak ve genel müdüre sunacak. Müdür de üye ülkelerle atılması gereken adımlar hakkında konuşacak. Bir zaman çizelgesi mevcut değil” dedi.

DSÖ'ye göre 'laboratuvar tezi' olasılık dışı

Koronavirüsün kaynağını bulmak içinsalgının başlangıç noktası olarak kabul edilen Vuhan'da bu yılın başında incelemeler yapan DSÖ uzmanları, virüsün hayvanlardan insanlara nasıl geçtiği sorusuna yanıt bulamamış ve koronavirüsün "laboratuvar üretimi" olduğu tezinin ise "son derece olasılık dışı" olduğu ifade edilmişti.

Ancak ABD, Çin'i uzmanların araştırmalarına müdahale etmek ve incelemeleri engellemekle suçluyor. Çin, ABD'nin yanı sıra Danimarka, İngiltere, Avustralya ve Japonya ile birlikte 13 ülkenin imza attığı bir açıklamayla da bilim insanlarının verilere ve numunelere erişimini engellemekle eleştirilmişti. Açıklamada, uzmanların hazırladığı raporda virüsün laboratuvar kaynaklı olduğu iddiasının "son derece ihtimal dışı" ifadesinin yer alması için de etkide bulunduğu öne sürülmüştü.

DSÖ uzmanları Vuhan'da hastaneler, araştırma enstitüleri ve yaban hayvan satışı yapılan Huanan pazarında incelemelerde bulunmuş, ilk tespit edilen koronavirüs vakalarından bazılarının bu pazardan kaynaklandığı ortaya çıkmış, ancak hepsinin kökeninin burası olduğuna dair bir kanıt bulunamamıştı.

DW, AFP / AI, BÖ

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