 DSÖ: Salgınla mücadelede dönüm noktasındayız | AVRUPA | DW | 07.01.2021

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AVRUPA

DSÖ: Salgınla mücadelede dönüm noktasındayız

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, salgınla mücadelede "pandeminin gidişatı açısından bir dönüm noktasındayız " dedi. Kluge ayrıca virüsün mutasyonlu halinin daha bulaşıcı olduğunu ancak daha tehlikeli olmadığını belirtti.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa'nın yeni yılın bu ilk günlerinde, koronavirüsle mücadelede önemli bir dönüm noktasında olduğunu dile getirdi. Danimarka'nın başkenti Kopanhag'ta düzenlediği sanal basın toplantısında kamuoyunu bilgilendiren Kluge, "An itibariyle pandeminin gidişatı açısından bir dönüm noktasındayız" ifadesini kullanarak, artık hem hastalık hakkında çok daha fazla bilgiye hem de salgına karşı aşı gibi yeni gereçlere sahip olunduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge

Bilim ve siyaset dünyası ile farklı alanlardaki kişilerin bir araya gelerek, koronavirüse geri adım attırmak için bir bir birlik kurmaları gerektiğini vurgulayan Kluge, "2021'e mücadele etmeye hazır bir halde girdik ve tam da öyle oldu" dedi. DSÖ Avrupa Direktörü, koronavirüs salgını ile ilgili olarak şu an mücadele edilmesi gereken başlıca konunun, ilk olarak 2020'nin sonuna doğru İngiltere'de tespit edilen virüsün mutasyona uğramış hali olduğunu bildirdi.

Bugüne dek 22 Avrupa ülkesinde görülen mutasyonlu virüsün endişe yaratmasını anlayabildiğini ifade eden Kluge, "Virüsün bu hali endişe verici çünkü bulaşıcılığı arttırıyor" söyleminde bulundu.

Ancak hastalığın belirgin bir şekilde değişiklik gösterdiğine dair ellerine şu ana dek ulaşan herhangi bir veri bulunmadığını dile getiren Kluge, bu açıdan mutasyonlu virüs sonucu geçirilen Covid-19 hastalığının "ne daha çok, ne de daha az tehlikeli" olduğunu aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa direktörlüğü, bir kısmı Avrupa kıtasının doğusunda kalan 53 ülkeyi kapsayan bir sorumluluk alanına sahip.   

Merkel: En zor aylar önümüzde

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise şu an tehlikenin geçmeye başladığına işaret eden bir emare olmadığını belirterek, "Tabii ki, sanırım bu tahmin edilebilir, pandeminin en zor ayları önümüzde" dedi. Alman meclisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) grubunun çalışma toplantısına video konferans aracılığı ile katılan Merkel, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Merkel öte yandan, kullanılmaya başlanan koronavirüs aşıları sayesinde "bir parça umudun" da var olduğunun altını çizdi. Başbakan Merkel, salgın sonrası dönemle ilgili olarak da, pandemiyle mücadeleden "daha önemli görevin," Almanya'da herkes için eşit bir yaşam standartı sağlamak olacağını ifade etti.

dpa/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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