DSÖ Ramazan'da vaka artışına karşı uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölgesi Direktörü Ahmet El Mandhari, Ramazan ayında Arap ülkelerinde koronavirüs vakalarında artış olabileceğine dikkat çekerek uyarıda bulundu. El Mandhari, "Durum düzelme göstermeyecek ve pek çok ülkede endişe verici şekilde gelişmeler kaydediliyor" diye konuştu.

Ramazan ayının, şu günlerde idrak edilecek olan Hristiyanların Paskalya Bayramı gibi enfeksiyon rakamlarında artışı da beraberinde getirebileceğini hatırlatan DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi Direktörü, "Biliyoruz, bunlar kutlanması gereken önemli bayramlar, ancak kendinizi ve başkalarını koruyunuz" çağrısında bulundu.

Bu sene Hristiyanların en kutsal bayramı olan, İsa'nın dirildiği gün inancı ile kutlanan Paskalya, Yahudilerin Pesah Bayramı ve Müslümanların oruç tuttuğu Ramazan ayı birbirine çok yakın döneme denk geliyor. Ülkeler ve bölgeler arasında minimal fark olsa da bu sene Ramazan ayının ilk orucu Türkiye'de 13 Nisan'da tutulacak. İftar ve sahurda ailelerin bir araya gelmesi, toplu hatim indirme veya teravih namazları kılınmasi gibi ibadetlerin enfeksiyon riskini artıracağı bildiriliyor.

Toplu iftar ve sahur yok

Mısır, normalde Ramazan ayında köklü geleneğe sahip toplu iftar ve sahurların geçen sene olduğu gibi yasaklandığını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de bu sene toplu iftar ve sahur etkinliklerinin yasaklanacağını duyurdu.

Hafta başında yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklamlarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler düzenlenmeyeceğini, ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını, Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetlerinin de sadece paket servisle sınırlandırılacağını duyurmuştu.

dpa / ETO,ET

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