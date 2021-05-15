 DSÖ: Pandemide en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti | DÜNYA | DW | 24.05.2021

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DÜNYA

DSÖ: Pandemide en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre Covid-19 pandemisinde şimdiye kadar 115 binden fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamasına göre Covid-19 pandemisinde tüm dünyada en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Pazartesi günü Cenevre'de yaptığı açıklamada "Yaklaşık 18 aydır tüm dünyada sağlık ve bakım çalışanları yaşamla ölüm arasındaki çizgide duruyor" dedi.

"Sayısız hayat kurtardılar ve en iyi şekilde çaba göstermelerine rağmen göçüp gidenler için savaştılar" diyen Ghebreyesus "Birçoğu enfekte oldu ve veriler sınırlı olmakla birlikte en az 115 bin sağlık ve bakım çalışanının başkalarına bakarken en büyük bedeli ödediğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Neden iki doz aşıya ihtiyacım var?

Ghebreyesus birçok sağlık çalışanının krizin başlamasından bu yana "kişisel koruyucu teçhizat ve aşıya erişimi olmadığını" ve "usanmış, çaresiz ve korumasız" hissettiğini söyledi. Sağlık çalışanlarının yalnız olmadığını belirten Ghebreyesus aşıya erişim konusundaki eşitsizliğe ilişkin "skandal" nitelemesi yaptı ve bu durumun pandemiyi kalıcı hale getirdiğini belirtti.

Dünya'daki Covid-19 aşılarının yüzde 75'inden fazlasının sadece 10 ülkeye gittiğine dikkat çeken Ghebreyesus "Eşit dağıtılmış olsaydı tüm dünyadaki dozlar tüm sağlık çalışanlarını ve yaşlı insanları aşılamak için yeterli olacaktı" dedi.

DSÖ Genel Direktörü, yüksek aşı stokuna sahip ülkelerden ellerindeki aşıları paylaşmalarını, üretim ve dağıtım kapasitelerinin artırılmasını istedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yoksul ülkelerde aşı kampanyalarını desteklemek için başlattığı küresel aşı paylaşım programı Covax, fon bulmakta zorluk çekiyor. Ghebreyesus program kapsamında temin edebildikleri 72 milyon doz aşının hepsini 125 ülkeye ilettiklerini söyledi.

AFP / EC, SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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