 DSÖ: Pandemi 2 yıldan az sürecek | DÜNYA | DW | 21.08.2020

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DÜNYA

DSÖ: Pandemi 2 yıldan az sürecek

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs pandemisinin 2 yıldan daha kısa sürede sona ermesinin beklendiğini açıkladı.

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus koronavirüs pandemisinin iki yıldan daha az bir sürede bitmesini beklediklerini belirtti. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Dünya bugün, 1918'de yaşanan İspanyol gribinden farklı olarak küreselleşme, yakınlık ve bağlantıların dezavantajını deneyimliyor olsa da, daha gelişmiş teknolojilerin avantajını da kullanıyoruz. Bu nedenle, koronavirüs pandemisini 2 yıldan daha az bir süre içerisinde bitmesini umuyoruz" dedi.

Ghebreyesus, var olan bütün kaynaklardan azami şekilde yararlanmanın bir aşının bulunmasını mümkün kılacağını ve  pandeminin İspanyol gribinden daha hızlı bir şekilde alt edilebileceğini ifade etti.

İspanyol gribinin 2 yıl içerisinde yaklaşık 50 milyon insanın ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor.

Koronavirüs pandemisinden hayatını kaybedenlerin sayısı ise şu şu ana kadar 792 bin 475.

AFP / AI, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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