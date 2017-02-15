 DSÖ: Omicron vakaları genellikle ağır seyretmiyor | DÜNYA | DW | 09.12.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

DSÖ: Omicron vakaları genellikle ağır seyretmiyor

DSÖ, Güney Afrika'dan gelen ilk verilere göre Omicron vakalarında genellikle hastalığın seyrinin ağır olmadığını belirtirken, genel tablonun ancak gelecek haftalarda belirlenebileceğini vurguladı.

default

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Ofisi, koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayıldığını ancak Güney Afrika'dan gelen ilk verilere göre bu varyant nedeniyle Covid-19'a yakalananlarda hastalığın genellikle ağır seyretmediğini bildirdi.

DSÖ'nün Perşembe günü Kongo'nun başkenti Brazzaville'de açıkladığı verilere göre, Güney Afrika'da 14 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında yoğun bakım yataklarında doluluk oranı yüzde 6,3 olarak tespit edildi. DSÖ, Delta varyantının baskın olduğu Temmuz ayında yaşanan salgının üçüncü dalgasına kıyasla oldukça bu oranın olduğunu düşük olduğunu belirtti.

DSÖ, 14 Kasım-4 Aralık döneminde Güney Afrika'da bin 200 kişinin hastanede Covid-19 tedavisi gördüğünü, bunlardan sadece 98'ine oksijen verildiğini ve sadece dört hastanın da suni solunum cihazına bağlandığını açıkladı. Ancak DSÖ, bu verilerin varyanta ilişkin ilk bulgularla derlendiğinin ve gelecek haftalarda genel tablonun ortaya çıkacağının altını çizdi.

DSÖ varyantın hızla yayıldığına dikkat çekerek, Afrika kıtasında son bir hafta içinde 107 bin yeni vaka kaydedildiğini, bu sayının bir önceki hafta ise 55 bin olduğunu belirtti.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, dünya genelinde aşının eşit bir şekilde dağıtılmamasını eleştirerek, "Aşının eşit olmayan dağılımının Covid-19 varyantlarının ortaya çıkması ve patlama yaparak yayılması için ideal bir ortam yarattığını biliyoruz" dedi. Moeti, aşıya yeterli erişimi olmayan ülkelerin korona mutasyonlarından en çok zarar gören bölgeler olduğunu da sözlerine ekledi.

Video izle 07:50

Omicron varyantı Delta'dan tehlikeli mi?

EMA: Avrupa'da da Omicron vakaları ağır seyretmiyor

Güney Afrika, Kasım ayı sonunda koronavirüsün yeni varyantının tespit edildiğini açıklamış, DSÖ de Omicron adı verilen varyantı "kaygı verici" olarak sınıflandırmıştı. Omicron, bugüne kadar aralarında Avrupa ülkelerinin de bulunduğu 60 ülkede tespit edildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da Omicron varyantı sonucu Covid-19'a yakalanan Avrupalılarda hastalığın ağır seyretmediğini açıkladı. EMA'dan Perşembe günü yapılan açıklamada, "Büyük ölçüde vakalarda sürecin hafif olduğu görülüyor, ancak daha fazla veri toplanması gerekiyor" ifadesi kullanıldı.

EMA açıklamasında, koronavirüse karşı kullanılan aşıların Omicron varyantına olan etkisine ilişkin henüz bilgi vermenin mümkün olmadığını da vurguladı. 

EMA Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Aşı Stratejisi Bölümü Başkanı Marco Cavaleri, Omicron varyantında hastalığın seyrinin diğer varyantla kıyasla daha ağır olup olmadığını saptayabilmek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtti. Cavaleri, mevcut koronavirüs aşılarının bu varyant üzerinde ne kadar etkili olduğunun saptanabilmesi için EMA'nın her türlü veriyi değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı üreten Biontech'ten dün yapılan açıklamada, Omicron varyantına karşı aşının daha etkili olabilmesi için hatırlatma dozunun gerekli olduğu, iki doz aşının yeterli korumayı sağlamadığı belirtilmişti.

AFP,dpa/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

DSÖ: Omicron’un aşıyı etkisiz kıldığına dair işaret yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Omicron varyantının aşı korumasını tamamen iptal etmesinin "muhtemel olmadığını" söyledi. DSÖ’ye göre elde edilen öncül veriler aşıların koruma sağlamaya devam ettiğini gösteriyor.  

Tunus’ta ilk Omicron vakası İstanbul’dan uçan yolcuda tespit edildi

Türkiye’de henüz koronavirüsün Omicron varyantına rastlanılmadığı ifade edilirken, Tunus’taki ilk Omicron vakasının Türkiye’den seyahat eden Kongolu bir yolcuda tespit edildiği açıklandı.  

Şahin: Endişelenmek için bir neden yok

BioNTech’in kurucularından Prof. Uğur Şahin, Covid-19 aşısının yeni Omicron varyantına karşı büyük olasılıkla koruma sağladığını açıkladı. Şahin yeni varyanttan ziyade aşı olmayanlar nedeniyle endişelendiğini söyledi.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Sincan'da üretilen pamuk

ABD'de Uygur bölgesinden gelen mallara ithalat yasağı

ABD Temsilciler Meclisi Uygurların Pekin yönetimi tarafından zorla çalıştırıldığına yönelik iddialar nedeniyle Sincan bölgesinden ithalat yasağı öngören tasarıyı kabul etti.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  