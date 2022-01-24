 DSÖ: Omicron Avrupa için son dalga olabilir | Avrupa | DW | 24.01.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

DSÖ: Omicron Avrupa için son dalga olabilir

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Omicron dalgasının ardından Avrupa'da pandeminin sona ermesinin mümkün olduğunu açıkladı. Ancak Kluge, olası yeni varyantlar nedeniyle temkinli olma çağrısı yaptı.

default

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'da pandeminin seyrine ilişkin olumlu tahminlerde bulundu. Örgütün Avrupa Direktörü Hans Kluge, Omicron dalgasının ardından Avrupa'da pandeminin sona erebileceğini söyledi. Kluge AFP'ye açıklamasında, "Bu bölgede pandeminin son aşamalarına girilmesi olası" diye konuştu.

Kluge, mevcut Omicron  dalgasının yavaşlaması halinde "birkaç hafta ve ay için aşılar ve hastalığı geçirmiş olmaktan ötürü küresel bir bağışıklığın" oluşacağını, bahar ve yazın gelmesiyle birlikte mevsimsel faktörlerin de bu sürece katkı sağlayacağını belirtti. DSÖ Avrupa Direktörü, "Yılın sonuna doğru Covid-19'un geri dönmesinden önce bir rahatlama sürecine girebileceğimizi düşünüyoruz, ancak pandemi artık geri dönmeyebilir" dedi.

Deutschland Corona Lage

Hans Kluge

DSÖ'den Mart tahmini: Yüzde 60'a bulaşacak

DSÖ'nün tahminlerine göre, Mart ayına kadar Avrupa'da yaşayanların yüzde 60'ına koronavirüsün Omicron varyantı bulaşmış olacak. İki yıl süren koronavirüs pandemisinin ardından Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla pandeminin endemiye dönüşebileceği yorumları yapılmaya başlanmıştı. Bu değerlendirmelere temkinli yaklaşan DSÖ yetkilisi Hans Kluge, "Endemi hakkında çok konuşuluyor ancak endemik demek önceden ne olacağını kestirebilmek demektir. Koronavirüs bizi birçok kez şaşırttı bu nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu. Kluge, artık bulaşı engellemekten ziyade risk grubundaki insanları korumanın öncelikli olduğunu belirtti. Uzman, durumun sağlık sisteminin Covid-19 nedeniyle yük altına girmeyecek ve kesintiye uğrayan temel sağlık hizmetlerine devam edilebilecek şekilde isikrara kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Kluge pandeminin sona erdirilmesi için dördüncü doz aşının gerekli olup olmayacağı sorusuna ise çekimser bir yanıt verdi. Kluge, her dozdan sonra bağışıklığın arttığının ise bir gerçek olduğunu söyledi.

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle şu ana kadar 5 milyon 600 bin kişi hayatını kaybetti. Avrupa'da pandemi döneminde hayatını kaybedenlerin sayısı ise resmi verilere göre 1 milyon 700 bine ulaştı.

AFP/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da Covid atlatanlara yeni kural geldi

Almanya'da yeni bir korona düzenlemesi yürürlüğe girdi. Covid-19 hastalığını atlatmış kişilerin "iyileşmiş" olarak kabul edilmesi artık sadece üç ay için geçerli olacak.  

Koca: Omicron Türkiye'de de baskın varyant haline geldi

Sağlık Bakanı Koca, dünya genelinde hızla yayılan Omicron varyantının Türkiye'de de baskın mutasyon haline geldiğini söyledi.  

Fauci: Omicron er ya da geç herkese bulaşacak

ABD Başkanı'nın Baş Tıp Danışmanı Antony Fauci'ye göre yüksek derecede bulaşıcı Omicron varyantı er ya da geç herkese bulaşacak. Ancak aşılı olanların hastalığı daha hafif atlatacağı tahmin ediliyor.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

London Nusrat Ghani MP UK

Eski İngiliz bakan yardımcısı: Müslüman olduğum için görevden alındım

2020 yılına kadar Ulaştırma Bakanlığı’nda görev yapan Muhafazakar Partili Nusrat Ghani, görevden Müslüman olduğu için alındığını savundu.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  