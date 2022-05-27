  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: Davor Puklavec/PIXSELL/picture alliance
SağlıkKüresel

DSÖ: Maymun çiçeği vaka sayısı 200'e ulaştı

2 saat önce

Normalde Afrika dışında görülmeyen maymun çiçeği hastalığı, 20'yi aşkın ülkede 200 vakaya ulaştı. DSÖ, şu an bir alarm durumu bulunmadığını belirtti, ancak acil önlem çağrısı yaptı.

https://www.dw.com/tr/ds%C3%B6-maymun-%C3%A7i%C3%A7e%C4%9Fi-vaka-say%C4%B1s%C4%B1-200e-ula%C5%9Ft%C4%B1/a-61955858

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), alışılmadık bir şekilde patlak veren maymun çiçeği hastalığının dünyada Afrika dışında 20'yi aşkın ülkede yaklaşık 200 kişide görüldüğünü bildirdi. Şüpheli vakalarla birlikte sayının 300'e ulaştığı kaydedildi.

DSÖ yetkilisi Sylvie Briand, şu an alarma geçmeyi gerektirecek bir durum bulunmadığını belirterek "Bu, genel halkın endişe etmesini gerektirecek bir hastalık değil. Covid gibi değil" dedi. Doğru önlemlerin zamanında alınması durumunda hastalığın yayılmasının kolayca önlenebileceğini kaydeden Briand, önlemler arasında erken teşhis, vakaların izolasyonu ve temas takibinin önemine işaret etti.

Briand, çiçek aşılarının maymun çiçeğine karşı da etkili olacağını belirterek üye ülkelerin ellerindeki ilk nesil çiçek aşısı stoklarına dair bilgi paylaşımı yapması gerektiğini kaydetti. DSÖ yetkilisi, "Dünyada kullanıma hazır dozların sayısını tam olarak bilmiyoruz. Bu nedenle ülkeleri DSÖ'ye başvurup ellerindeki stoklarla ilgili bilgilendirmeye davet ediyoruz" dedi.

Maymun çiçeği belirtileri arasında en sık görülenlerden biri, ciltte oluşan kabarcıklar.
Maymun çiçeği belirtileri arasında en sık görülenlerden biri, ciltte oluşan kabarcıklar.Fotoğraf: CDC/Getty Images

Yayılmanın nedeni hala bilinmiyor

Normalde Afrika'nın batı ve orta kesimlerinde görülen hafif bir viral enfeksiyon olan maymun çiçeği, Mayıs başından itibaren Avrupa, ABD ve diğer bölgelerde de ortaya çıkmıştı. Ağırlıklı olarak yakın temas yoluyla bulaşan hastalığa daha önce Afrika dışında ender rastlanıyordu. Hastalığın dünyanın diğer bölgelerine ne şekilde yayıldığı ise hâlâ açıklığa kavuşturulamadı. DSÖ yetkilileri, virüsün genetik değişikliğe uğradığına dair elde herhangi bir veri bulunmadığını belirtiyor.

Yetkililer vakaların büyük bölümünün hafif geçmesini öngörse de hamile kadınlar, çocuklar ve zayıf bağışıklık sistemine sahip kişilerde ağır enfeksiyon riskinin arttığına işaret ediyor.

DSÖ yetkilileri şu aşamada kitlesel aşı kampanyalarına gerek bulunmadığını belirterek bunun yerine hastalarla yakın temasta bulunmuş kişilere aşı uygulanmasını tavsiye ediyor.

dpa,rtr/BK,EC

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Illustration Pockenvirus

Almanya'da maymun çiçeği vakalarında 21 gün karantina

Almanya'da maymun çiçeği vakalarında 21 gün karantina

Almanya'da halk sağlığından sorumlu kuruluş RKI, maymun çiçeği vakalarında 21 gün karantina uygulanmasını tavsiye etti. Sağlık Bakanı Lauterbach ise maymun çiçeğinin "yeni bir pandeminin başlangıcı" olmadığını söyledi.
Sağlık
24 Mayıs 2022

DSÖ: Maymun çiçeği kontrol altına alınabilir

DSÖ: Maymun çiçeği kontrol altına alınabilir

DSÖ, Afrika'ya özgü olmasına rağmen kıta dışında da görülmeye başlayan maymun çiçeği hastalığının kontrol altına alınabileceğini açıkladı.
Sağlık
24 Mayıs 2022

Maymun çiçeği vakalarında artış endişe yaratıyor

Maymun çiçeği vakalarında artış endişe yaratıyor

Maymun çiçeği vakalarında artış sürüyor. Arjantin ve Avusturya'da da şüpheli vakalar tespit edildi. Uzmanlar, vaka artışının yaz aylarında daha da artacağı uyarısında bulunuyor.
Sağlık
23 Mayıs 2022
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Symbolbild I BigTech I Social Media

İktidardan internet medyası ve sosyal medyaya seçim ayarı

Medya
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Mültecilerin siyasi malzemeye dönüştürülmesi

Mültecilerin siyasi malzemeye dönüştürülmesi

İnsan Hakları
1 saat önce
Bilanço üzerinde bir büyüteç tutularak oluşturulan sembolik fotoğraf

TÜRGEV ve Ensar Vakfı nasıl denetleniyor?

TÜRGEV ve Ensar Vakfı nasıl denetleniyor?

Politika
23 saat önce
Anayasa Mahkemesi, Nihat Kazanhan'ı öldüren polise verilen cezayı az buldu

AYM, Nihat Kazanhan'ı öldüren polise verilen cezayı az buldu

AYM, Nihat Kazanhan'ı öldüren polise verilen cezayı az buldu

Hukuk ve Adalet
26 Mayıs 2022
Ankara'daki Sayıştay binası

Muhterem İnce, Sayıştay üzerinden AYM üyeliğine mi atanacak?

Muhterem İnce, Sayıştay üzerinden AYM üyeliğine mi atanacak?

Politika
26 Mayıs 2022

HRW: Koruma altındaki kadınlar da tehlikede

HRW: Koruma altındaki kadınlar da tehlikede

Toplum
26 Mayıs 2022
Syrien Türkische Militärfahrzeuge

Ankara'nın Suriye'ye operasyon planının arkasında ne var?

Ankara'nın Suriye'ye operasyon planının arkasında ne var?

Politika
25 Mayıs 2022
Ana sayfaya dön