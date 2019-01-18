 DSÖ: Mültecilere daha iyi sağlık hizmeti sunulmalı | AVRUPA | DW | 21.01.2019

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AVRUPA

DSÖ: Mültecilere daha iyi sağlık hizmeti sunulmalı

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye’nin de bulunduğu ülkeleri kapsayan raporunda mültecilere sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini talep etti. Raporda mültecilerin hastalıklara yakalanma riskinin arttığı belirtildi.

Syrien Hasakeh Flüchtlingslager UNHCR (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'daki göçmen ve mültecilerin sağlık durumuna ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda, göçmen ve mültecilerin genel olarak sağlık durumunun iyi olduğu ancak göç, kabul edildikleri ülkelerdeki olumsuz yaşam koşulları veya alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle hastalıklara yakalanma risklerinin arttığı vurgulandı.

Raporda, göçmen ve mültecilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasının kabul edildikleri ülke ve oturum statülerine göre değişiklik gösterdiğine dikkat çekildi. DSÖ bünyesindeki "Göç ve Sağlık" programının sorumlusu Santino Severino, Fransız Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamada, özellikle sağlık hizmetlerinden yararlanma konusundaki farklılıkların giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de sığınmacılar sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, Avrupa'nın 53 ülkesinin değerlendirildiği rapora göre, göçmen ve mülteciler nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Buna göre, bu ülkelerdeki toplam 920 milyon kişinin yaklaşık 90 milyon 700 bini göçmen ve mülteci. Ancak göçmen ve mültecilerin oranı bulundukları ülkeye göre değişiyor. Malta'da mülteciler nüfusun yüzde 45'ini, Arnavutluk'ta ise yüzde 2'sini oluşturuyor.

DSÖ raporuna göre, 15 ülkede sığınmacılar ile o ülke vatandaşlarının sağlık hizmetlerine erişimi konusunda farklılık bulunmuyor. Bu ülkeler arasında Türkiye, Avusturya ve İngiltere bulunuyor. Almanya ve Macaristan gibi ülkelerde ise sığınmacı statüsünde olanlar sadece acil durumlarda sağlık hizmetinden yararlanabiliyor.

Raporda, göçmen ve mültecilerin hastalıklara yakalanma riskinin artmasına neden olarak, yaşam tarzları, yetersiz hareket, kötü beslenme ve yoksulluk gösterildi. Raporda, göçmen ve mülteciler arasında kanser riskinin yüksek olmadığı, ancak kanserin çoğunlukla ileri aşamalarda teşhis edildiği belirtildi. Göçmen ve mültecilerin çocukları arasında, bulundukları ülkelerdeki çocuklara kıyasla aşırı kilo ve psikolojik rahatsızlıkların daha sık gözlemlendiği ifade edildi.

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Berger: Suriyelilerin dönüşü için koşullar oluşmadı

DW,AFP/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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