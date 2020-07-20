 DSÖ: Kızamık vakaları 2019′da 870 bine ulaştı | YAŞAM | DW | 12.11.2020

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YAŞAM

DSÖ: Kızamık vakaları 2019'da 870 bine ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü geçen yıl 207 binden fazla insanın kızamık yüzünden öldüğünü açıkladı. 2019'daki toplam kızamık vaka sayısı 870 binle son 20 yılın en yüksek rakamına ulaştı.

Arşiv - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kızamık aşısı yapılan bir çocuk (03.03.2020)

Arşiv - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kızamık aşısı yapılan bir çocuk (03.03.2020)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeterince aşı yapılamaması nedeniyle kızamığın güçlü bir biçimde yayıldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Cenevre'de yapılan açıklamada, geçen yıl 207 bin insanın kızamık yüzünden yaşamını yitirdiği duyuruldu. Böylece 2016'dan bu yana kızamıktan ölenlerin sayısı yaklaşık iki kat artmış oldu.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, kayıtlara geçirilmiş kızamık vakalarının sayısı, 2019'da 870 binle son yıl 20 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Bir ülkede insanların kızamıktan korunması için çocuk ve yetişkinlerin en az yüzde 95'inin kızamık aşısı olması gerekiyor. Ancak DSÖ'ye göre aşı olanların oranı bundan düşük.

DSÖ, pandemi nedeniyle kızamık aşısı olunmasına yönelik kampanyaların olumsuz etkilenmesinden endişe ediyor. 26 ülkede yaklaşık 94 milyon insanın koronavirüs krizi yüzünden kızamık aşısı olamadığına dikkat çeken Örgüt, bu nedenle birçok ülkede şu sıralar kızamığın yayıldığını belirtiyor. Bu ülkelerin başında Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi gelişmekte olan ülkeler geliyor. Birçok ülke pandeminin yayılmasını frenlemek için sınırlarını kapatarak mali kaynaklarını Covid-19'la mücadeleye kaydırdı.

Ateş, öksürük, eklem ağrısı...

Kızamığa morbilli adı verilen virüs neden oluyor ve bu virüs çok bulaşıcı olarak biliniyor. Hastalığın tedavisi için ilaç yok. Kızamıktan sadece aşı yoluyla korunmak mümkün. Kızamığa yakalananlarda ateş, öksürük, nezle ve eklem ağrıları gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde ciltte kırmızı lekeler oluşuyor. Hastaların yüzde 7-8'si ateşli havale geçiriyor. Hastalık bağışıklık sistemini zayıflattığı için ölümle sonuçlanabilecek menenjite (beyin zarı iltihabı) de yakalanma tehlikesi doğabiliyor.

Farklı ülkelerde bazı aileler yan etkileri nedeniyle çocuklarını aşılatmaya kuşkulu yaklaşıyor. Almanya'da çocuklar bir yaşından itibaren yuva ya da okula başlamadan önce kızamık aşısı olmak zorunda. Aynı şekilde 1970 yılından sonra doğan yuva ve okullarda görev yapan eğitimci, personel ve öğretmenlerin de kızamık aşısı olma zorunluluğu var. 

epd / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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