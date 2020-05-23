 DSÖ: Hidroksiklorokin testleri durduruldu | YAŞAM | DW | 25.05.2020

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YAŞAM

DSÖ: Hidroksiklorokin testleri durduruldu

Dünya Sağlık Örgütü, sıtma ilacının etken maddesi hidroksiklorokinle COVID-19 hastaları üzerinde yapılan testlerin muhtemel yan etkileri nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.

DSÖ, hidroksiklorokinin COVID-19 hastaları tarafından kullanılmasını durdurdu

DSÖ, hidroksiklorokinin COVID-19 hastaları tarafından kullanılmasını durdurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sıtma ilacının etken maddesi hidroksiklorokinle COVID-19 hastaları üzerinde yapılan klinik deneylerin şimdilik durdurulduğunu duyurdu.

Açıklamayı DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde yapan Genel Direktör Ghebreyesus, öncelikle sıtma ilacının etken maddeleri hidroksiklorokin ve klorokinle ilgili daha fazla verinin değerlendirilmesi gerektiğini ve çok sayıda ülkede yapılan deneylerin geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Ghebreyesus, bu kararın hidroksiklorokinin ölüm riskini artırdığını gösteren araştırmanın ardından alındığını da sözlerine ekledi.

DSÖ'nün öncülüğünde yürütülen araştırmalar

Hidroksiklorokine ilişkin klinik testler, DSÖ'nün öncülüğünde farklı ülkelerdeki uluslararası araştırma ekipleri tarafından yürütülüyordu. Bu çalışmalarda sıtmanın yanı sıra AIDS hastalığına yol açan HIV, ebola, multiple skleroza (MS hastalığı) karşı kullanılan farklı ilaçların da COVID-19'a karşı etkisi araştırılıyor.

DSÖ yetkilileri bir ile iki hafta içinde hidroksiklorokin etken maddesi ile yapılan testlerin yeniden değerlendirileceğini belirtti. Klorokin ise şu anda DSÖ'nün programında yer almıyor.

Ölüm riskini yüzde 45 yükseltiyor

The Lancet adlı bilim dergisinde geçen Cuma günü yayınlanan araştırmada, sıtma ilaçlarında bulunan hidroksiklorokin ve klorokinin COVID-19 tedavisine uygun olmadığı ve bu etken maddelerin ölüm oranını yükseltebileceği belirtilmişti. Araştırmaya göre bu maddeler ölüm riskini yüzde 45 artırıyor. ABD ve İsviçre'den bilim insanları, araştırmayı dünya genelinde 96 bin hastanın verilerini inceleyerek hazırladı.

Trump sıtma ilacı aldığını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump,bir süre önce yaptığı açıklamada koronavirüse karşı sıtma ilacı kullandığını açıklamıştı. Trump tartışmalara yol açan bu açıklamasından önce de sıtma hastalığına karşı geliştirilmiş olan hidrosiklorokinin yararlarını övücü konuşmalar yapmış ve bu ilacı "tanrının bir armağanı" olarak nitelendirmişti.

Her gün koronavirüs testine tabi tutulan Trump, Beyaz Saray doktoruna hidrosiklorokin ilacı almasının doğru olup olmayacağını sorduğunu, doktorun da kendine "Yani, almak istiyorsan alabilirsin" dediğini belirtmişti.

dpa,AFP/HS,JD

 

© Deutsche Welle Türkçe

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