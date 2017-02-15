DSÖ Genel Direktörü: Üçüncü dozu erteleyin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus üçüncü doz aşılamaya geçen veya geçmeyi planlayan ülkelere, bu kararlarını en azından Eylül ayı sonuna kadar erteleme çağrısı yaptı.

Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Tüm hükümetlerin, halklarını Delta varyantından koruma endişelerini anlıyorum" diyen Tedros, gelir düzeyi yüksek ülkelere seslenerek "Ancak yine de küresel aşı miktarının çoğunu halihazırda kullanmış olan ülkelerin daha da fazlasını kullanmasını ve bu esnada dünyanın en savunmasız insanlarının korumasız kalmasını kabul edemeyiz" şeklinde konuştu.

Dünya Bankası tarafından yüksek gelirli olarak sınıflandırılan ülkelerde şu ana kadar her 100 kişiye ortalama 101 doz aşı yapıldığı bildiriliyor. Gelir düzeyi en düşük 29 ülkede ise 100 kişiye 1,7 doz düşüyor.

DSÖ Mayıs ayında, her ülke nüfusunun en az yüzde 10'unun Covid-19'a karşı aşılanması hedefi koymuştu. Tedros, bu hedefe referans vererek "DSÖ, her ülke nüfusunun en az yüzde 10'unun aşılanmasını sağlamak için en az Eylül ayı sonuna kadar üçüncü dozlar için moratoryum çağrısında bulunuyor" dedi.

DSÖ yetkilileri, halihazırda iki doz aşı almış kişilere bir doz daha aşı yapmanın koronavirüsün yayılmasını önlemede etkili olup olmadığı konusunda henüz bilimsel bir kanıt olmadığını belirtiyor. Örgüt, gelişmekte olan ülkelerdeki aşı erişiminin iyileştirilmesi için, düzenli olarak zengin ülkelere destek çağrısı yapıyor. DSÖ'nün ülkeleri harekete geçirebilmek için herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor.

İsrail, Fransa, Almanya ve bazı Ortadoğu ülkeleri üçüncü doz aşılamaya geçti. ABD ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu bir dizi ülkede de üçüncü doz aşılamanın yakında başlaması bekleniyor.

Dünyada şu ana kadar 4 milyon 250 bine yakın insanın Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Reuters, AFP/DBN, AÜ

©️ Deutsche Welle Türkçe