DSÖ: Gazze'de su kıtlığı tehlikeli boyutlara ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü bir kez daha Gazze'deki su kıtlığına dikkat çekti. İshalli hastalıklar, deri ve solunum yolu enfeksiyonlarının patlak vermesinden endişe ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İsrail tarafından abluka altna alınan Gazze Şeridi'ndeki su sıkıntısı konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Rick Brennan Salı günü yaptığı açıklamada, su kıtlığının tehlikeli boyutlara ulaştığını vurguladı.

Ofisi Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Brennan, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde gazetecilerin sorularını video bağlantısıyla yanıtladı.

Brennan, Gazze Şeridi'nde halihazırda kişi başına günlük üç litre su kaldığını tahmin ettiklerini, ancak içme, yemek pişirme ve kişisel hijyen için bir kişinin asgari su ihtiyacının 15 litre olduğunu söyledi.

Son zamanlarda neredeyse hiç kimsenin doğru dürüst duş almadığını ya da banyo yapmadığını belirten Rick Brennan, yerinden edilmiş yaklaşık bir milyon insanın acil tuvalet sorunu ile karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Su kıtlığı ve buna bağlı hijyenik sorunlar nedeniyle bölgede sağlık sorunları yaşanacağına dikkat çeken Brennan, ishalli hastalıklar, deri ve solunum yolu enfeksiyonlarının görülmesinin an meselesi olduğunu kaydetti.

Her gün 180 ila 200 kadının doğum yaptığını, ancak doğum yapmak için güvenli alan bulamadıklarını sözlerine ekleyen DSÖ temsilcisi, hamilelerin komplikasyon durumunda hastanelere ulaşamadıklarını belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneler için yollanan insani yardım malzemelerinin güvenlik sorunu nedeniyle henüz DSÖ'ye ulaşmadığını bildiren Brennan, şu anda en çok hastanelerdeki jeneratörler ve deniz suyunu tuzdan arındırarak içme suyu haline getiren tesisler için yakıta ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

dpa/TY,EC

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