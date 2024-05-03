DSÖ: Gazze'de kıtlık sürüyor

DSÖ'den yapılan açıklamada Gazze'de gıda sorunun sürdüğü bildirildi. Örgüte göre yetersiz beslenme çocuk ölümlerini tetikliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze Şeridi'nde halihazırda eskiye oranla daha fazla gıda bulunmasına karşın kıtlığın tamamen ortadan kalkmadığını açıkladı.

DSÖ'nün Filistin bölgesi temsilcisi Rik Peeperkorn Cuma günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun hala kötü olduğunu belirtti ve bölgede kıtlığın henüz önlenemediğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Mart ayından bu yana beş yaşın altında 40'tan fazla aşırı şekilde yetersiz beslenen çocuk, ek sağlık sorunları ile hastanelere getirildi.

Örgütten yapılan açıklamada, 2 yaşındaki bazı çocukların ağırlığının ise 10 ila 14 kilo olması gerekirken, 4 kilo civarında olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, çatışmaların başladığı Ekim ayından önce Gazze Şeridi'nde çocuklar arasında yetersiz beslenmenin "yok denecek kadar az" olduğuna vurgu yapıldı.

DSÖ temsilcisi Peeperkorn, yetersiz beslenmenin yol açtığı sorunların kısa vadede çözülmesinin beklenmemesi gerektiğini sözlerine ekledi. Uzman, "Sonuçlarını yıllarca hissedeceğiz" dedi.

Yetersiz beslenme çocuk ölümlerini tetikliyor

Filistinli yetkililere göre son haftalarda yetersiz beslenen yaklaşık 25 çocuk hayatını kaybetti. Peeperkorn bu çocukların açlıktan ölmediğini, yetersiz beslenme sonucu oluşan komplikasyonlar nedeniyle yaşamlarını yitirdiklerini kaydetti.

Filistinli yetkililer tarafından verilen bilgiler bağımsız kaynaklarca doğrulanmamakla birlikte BM yetkilileri, söz konusu bilgilerin geçmişte güvenilir olduğuna dikkat çekiyor.

BM kalkınma ajansı UNDP'nin yerel direktörü de Perşembe günü yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ndeki durumu "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir bölgede yaşanan en büyük yıkım" olarak tanımladı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırması sonrasında İsrail "Hamas'ı yok etme" sözü vererek Gazze'de saldırılar başlatmıştı.

Hamas İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de ölü sayısının 34 bini aştığını bildiriyor.

dpa / TY,ET

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