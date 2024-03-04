DSÖ: Gazze’de çocuklar açlıktan ölüyor

Gazze’de çocukların açlıktan öldüğünü duyuran DSÖ Genel Direktörü, İsrail’e "insani yardımın güvenli ve düzenli bir şekilde ulaştırılabilmesini sağlama" çağrısını yineledi. ABD de İsrail’e baskıyı artırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyine gerçekleştirilen ziyaret sırasında "korkunç" bir tabloyla karşılaşıldığını, "çocukların açlıktan öldüğüne tanık olunduğunu" duyurdu.

Tedros, sosyal medya hesabı üzerinden DSÖ'nün hafta sonunda Gazze'nin kuzeyindeki Avde ve Kemal Advan hastanelerine gerçekleştirdiği ziyaret hakkında bilgi paylaştı.

DSÖ'nün Ekim 2023'ten bu yana ilk kez bölgeyi ziyaret edebildiğine vurgu yapan Tedros, "korkunç bulgular" olarak nitelendirdiği gözlem ve tespitlerini şöyle sıraladı:

"Ciddi düzeyde yetersiz beslenme, açlıktan ölen çocuklar, ciddi yakıt, gıda ve tıbbi malzeme eksikliği, yıkılan hastane binaları."

"10 çocuk açlıktan öldü"

"Binalardan birinin imha edilmiş olması nedeniyle özellikle Avde Hastanesi'ndeki durum dehşet verici" ifadelerine yer veren DSÖ Genel Direktörü, Kemal Advan Hastanesi'nin de Gazze'nin kuzeyindeki tek pediatri hastanesi olduğuna işaret ederek, "Bu hastane hastalarla dolup taşıyor. Yiyecek bulunmaması sonucunda 10 çocuk öldü. Elektrik olmaması hasta bakımına ciddi tehdit oluşturuyor, özellikle de yoğun bakım ve yenidoğan bölümlerinde" bilgilerini paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de yiyecek bulunamaması nedeniyle çocukların açlıktan öldüğünü duyurdu. Fotoğraf: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Tedros, her iki hastaneye 9 bin 500 litre yakıt ve bazı temel tıbbi malzemeler tedarik edebildiklerini anlatırken, "Bu, acil hayat kurtarmak için gerekli ihtiyaçların çok küçük bir kısmı" dedi.

İsrail'e çağrı

DSÖ Genel Direktörü, İsrail'e "insani yardımın güvenli ve düzenli bir şekilde ulaştırılabilmesini sağlama" çağrısını yinelerken, sivillere ve özellikle çocuklar ile sağlık çalışanlarına "derhal" yardımların ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Tedros paylaşımını, "Ama tüm bu hastaların ihtiyaç duydukları kilit ilaç barış. Ateşkes" sözleriyle bitirdi.

Bu arada Hamas'a bağlı Gazze Sağlık Bakanlığı, yardımların çatışmalar ve İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle ulaştırılamadığı Gazze'de toplam 16 çocuğun açlıktan öldüğünü duyurdu.

Filistin Özerk Yönetimi'nin BM nezdindeki Büyükelçisi Riad Mansur ise bugün BM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada Gazze'de açlıktan öldüğünü söylediği bir çocuğun fotoğrafını havaya kaldırdı. Büyükelçi, "O, açlığı silah olarak kullanan İsrail tarafından öldürüldü" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yetkilileri geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) Gazze'de yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendirirken kıtlığın eşiğine gelindiği konusunda uyarmıştı.

BM yetkilileri, Gazze'de nüfusun dörtte birinin kıtlığın eşiğinde olduğuna, akut yetersiz beslenme sorunu yaşandığına ve özellikle de "bir deri bir kemik kalan" çocukların hayatlarının tehlikede olduğuna dikkat çekmişti.

ABD İsrail'e baskısını artırıyor

Bu arada ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in pazar günü İsrail'e yaptığı "acil ateşkes" çağrısından sonra bugün de ABD Dışişleri Bakanlığı "Gazze'deki insani durum tahammül edilemez noktada" açıklamasını yaparak Gazze'nin kuzeyine yardımların ulaştırılabilmesi için İsrail hükümetine baskı uygulamaya devam edeceklerini duyurdu.

Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller, Gazze'ye yardım ulaştırmak için denizden oluşturulacak yardım koridoru konusunda iyimser olduklarını, çalışmaların sürdüğünü söyledi. Washington, Gazze'ye insani yardımın mümkün olduğunca farklı kanallardan artırılarak sürdürmeye odaklanıldığına işaret ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris. Fotoğraf: Sean Kilpatrick/The Canadian Press/AP/picture alliance

ABD Başkan Yardımcısı Harris, dün yaptığı açıklamada "Gazze'de yaşanan büyük acılar göz önüne alındığında, en azından önümüzdeki altı hafta için derhal ateşkes sağlanmalı, şu anda masada olan da bu" demişti.

İsrail'in yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını sağlaması için daha fazla çaba harcaması gerektiğini söyleyen Harris, "Çok fazla sayıda masum Filistinli'nin öldürüldüğüne" işaret ederek "Gazze'nin kuzeyinde haftalardır neredeyse hiçbir yardım alamayan ve yalnızca aileleri için gıda sağlamak isteyen insanların silahlar ve kaosla karşılaştıklarını" ifade etmişti.

AFP, dpa, Reuters/ DA, BK

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