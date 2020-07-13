DSÖ: Dünyadaki vakaların yüzde 10’u sağlık personeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 1 milyon 300 bini aşkın doktor ve sağlık personeline Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı. Örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu rakamın dünyada görülen vaka sayısının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturduğunu söyledi.

Tedros, sağlık personelinin ve doktorların hayatlarını riske atmanın yanı sıra pandemi sürecindeki ağır çalışma koşulları nedeniyle fiziki ve psikolojik bir yıpranmadan muzdarip olduğunu belirtti. ‘‘Sağlık sektörü çalışanlarına çok şey borçluyuz" diyen DSÖ Genel Direktörü, sağlık personeli arasında virüsün yayılımı ve risklerinin daha iyi araştırılması gerektiğini söyledi.

Çin’deki araştırma misyonu

Diğer yandan DSÖ’nün koronavirüsün kaynağını tespit amaçlı Çin’de gerçekleştirmeyi planladığı araştırma misyonunun başlamasının Ağustos ayını bulacağı belirtildi.

Misyon için bir çalışma planı oluşturulması gerektiğini belirten DSÖ Acil Yardım Koordinatörü Mike Ryan, dünyanın dört bir yanından uzmanlardan oluşan bir ekibin biraraya getirilmesinin ve bu uzmanların Çin’deki karantina süresini tamamlamalarının bekleneceğini kaydetti. DSÖ, yaklaşık bir hafta önce Çinli uzmanlarla araştırma hazırlıklarına başlamak üzere iki uzmanı ülkeye göndermişti.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Cuma günü itibarıyla dünyada görülen koronavirüs vakalarının sayısı 13 milyon 800 bini buldu.

dpa/SÖ,BK

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