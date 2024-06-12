DSÖ: Dört endüstri her yıl 2,7 milyon kişiyi öldürüyor

DSÖ, tütün, işlenmiş gıdalar, alkol ve fosil yakıtların her yıl Avrupa'da 2,7 milyon kişinin ölümüne sebep olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tütün, işlenmiş gıdalar, alkol ve fosil yakıtların Avrupa'da her yıl milyonlarca kişinin ölümüne yol açtığını açıkladı. Örgüt hükümetlere daha güçlü sağlık düzenlemeleri uygulama çağrısında bulundu.

Küresel sağlık kuruluşu DSÖ, yayımladığı "DSÖ Avrupa Bölgesindeki bulaşıcı olmayan hastalıkların ticari belirleyicileri" başlıklı raporda alkol, tütün, işlenmiş gıdalar ve fosil yakıtların sebep olduğu hastalıkların Avrupa'da yılda 2,7 milyon ölüme yol açtığını belirtti.

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge yaptığı açıklamada, bu dört endüstrinin her gün en az 7 bin kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Rapora göre Avrupa'da yılda 1,15 milyon ölüm sigaradan, 426 bin 857 ölüm alkolden, 117 bin 290 ölüm işlenmiş et ağırlıklı beslenmekten, 252 bin 187 ölüm de tuzlu beslenmekten kaynaklanıyor. Bu rakamlara obezite, yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri veya yüksek kolesterol seviyesinin neden olduğu ölümler dahil değil.

DSÖ, bu alanlarda faaliyet gösteren büyük şirketlerin öncelikli hedefinin kâr olduğunu, büyük bir pazar payına sahip olmanın çoğunlukla siyasi güce dönüştüğünü söyledi. Kluge, bu şirketleri kendi kârlarına zarar verebilecek kamu politikalarını engellemekle ve kendi hedeflerini destekleyen araştırmaları finanse ederek bilimi alt üst etmekle suçladı.

Büyük şirketlerin çıkarları ile kamu çıkarlarının örtüşmediğini söyleyen Kluge, alkol ve sağlıksız gıda pazarlamasını düzenleyen yasal önlemlerin yetersiz kaldığını savundu ve "Bu taktikler geçen yüzyıldaki halk sağlığı kazanımlarını tehdit ediyor ve ülkelerin sağlık hedeflerine ulaşmasını engelliyor" dedi.

Raporda endüstrinin yarattığı lobicilik faaliyetlerinin kalp damar hastalıkları, kanser ve diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele çabalarını engellediği belirtildi.

"Daha güçlü önlemler alınmalı"

DSÖ'ye göre Avrupa'da yetişkinlerin neredeyse yüzde 60'ı, çocukların ise üçte biri fazla kilolu veya obez. 2017'ye ait son veriler Avrupa'da kalp damar hastalıkları ve kanser sebebiyle yaşanan beş ölümden birinin sağlıksız beslenme alışkanlıklarının sonucunda yaşandığını gösteriyor.

"İnsanlar her zaman kârdan önce gelmeli" ifadelerini kullanan Kluge, ülkelere sağlıksız ürünlerin pazarlanması ve büyük şirketlerin lobicilik faaliyetleri konusunda daha güçlü düzenlemeler uygulayarak halk sağlığı için mücadele çağrısında bulundu.

dpa, AFP / EÇ, JD

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