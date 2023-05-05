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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom GhebreyesusFotoğraf: Esa Alexander/REUTERS
SağlıkKüresel

DSÖ: Covid-19 küresel bir acil durum değil

47 dakika önce

DSÖ, Covid-19'un artık küresel sağlık açısından acil bir durum olmadığını duyurdu.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada milyonlarca kişinin ölümüne yol açan Covid-19'un artık küresel sağlık açısından acil durum oluşturmadığını duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gazetecilere yaptığı açıklamada "Büyük bir umutla Covid-19'un artık küresel sağlık acil durumunun sona erdiğini ilan ediyorum" dedi.

Tedros'un açıklaması, DSÖ'nün bağımsız acil durum komisyonun bu yöndeki tavsiyesi sonrasında geldi.

Bir yıldan uzun süredir pandeminin gerilediğini belirten Tedros, enfeksiyonlar ve aşı yoluyla yeni tip koronavirüse karşı bağışıklığın arttığına dikkat çekti. Tedros, "Bu eğilim birçok ülkede Covid-19 öncesi hayata dönmeyi mümkün kıldı" şeklinde konuştu.

"Ancak bu, Covid-19'un küresel sağlığı tehdit etmediği anlamına gelmiyor" uyarısında bulunan Tedros, geçen hafta bile her üç dakikada bir kişinin koronavirüsün neden olduğu enfeksiyon sonucu yaşamını  yitirdiğini kaydetti.

Virüsün hâlâ öldürmeye ve değişmeye devam ettiğine işaret eden Tedros, tehlikeli bir varyantın ortaya çıkması halinde DSÖ'nün yeniden acil durum ilan edebileceğini ifade etti.

Tedros, hiçbir ülkenin bu duyuruyu dikkati elden bırakmak veya koronavirüsün artık bir endişe kaynağı olmadığı yönünde halka bir mesaj vermek için bir vesile olarak görmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Covid-19 nedeniyle dünyada yaşamını yitirenlerin sayısının resmi rakamlara göre 7 milyon civarında olduğu notunu düşen Tedros, ancak tahminlere göre bu sayının en az 20 milyon olduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de 2019 sonunda ilk vakaların görülmesinden birkaç hafta sonra, 30 Ocak 2020'de en yüksek alarm düzeyine geçmişti. DSÖ Genel Direktörü'nün Mart 2020'de yeni tip koronvirüs salgınını "pandemi" olarak değerlendirmesi üzerine ülkeler durumun ciddiyetini kavrayarak, virüsün yayılmasını engellemek için önlemler almıştı.

AFP,dpa/JD,TY

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