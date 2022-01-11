 DSÖ: Avrupalıların yüzde 50′den fazlasına Omicron bulaşabilir | Avrupa | DW | 11.01.2022

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Avrupa

DSÖ: Avrupalıların yüzde 50'den fazlasına Omicron bulaşabilir

Dünya Sağlık Örgütü, iki ay içinde Avrupa'da yaşayanların yarısından fazlasına Omicron varyantının bulaşabileceği uyarısında bulundu.

Symbolfoto Corona-Risikogebiet

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yüksek derecede bulaşıcı olduğu bilinen Omicron varyantının Avrupa'daki yayılma hızına karşı uyarıda bulundu. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, bugün dijital olarak düzenlediği basın toplantısında, Omicron mutasyonlarının insan hücrelerini daha hızlı etkisi altına alması nedeniyle aşılı ve iyileşmiş kişiler de dahil Avrupa'da yaşayanların yüzde 50'sinden fazlasına Omicron bulaşabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge

Washington Üniversitesi'ne bağlı araştırma enstitüsünün verilerine atıfta bulunan Kluge, "Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME), bu ritimde Avrupa bölgesinde yaşayan nüfusun yüzde 50'sinden fazlasına önümüzdeki altı ila sekiz hafta içinde Omicron bulaşacağını tahmin ediyor" ifadelerini kullandı.

Kluge, açıklamasında "onaylanmış aşıların Omicron da dahil olmak üzere ağır hastalık ve ölümlere karşı koruma sağlamaya devam ettiğini" de vurguladı.

Avrupa'nın yanı sıra bazı Orta Asya ülkelerinden de sorumlu olan DSÖ'nün Avrupa temsilciliği, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 53 ülkeden sorumlu. Omicron, çok sayıda Avrupa ülkesinde şu anda baskın varyant haline gelmiş durumda.

Türkiye'de son durum

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün akşam yaptığı açıklamada Omicron varyantına karşı uyarıda bulundu. Halka koronavirüs önlemlerine uymaya çağıran Koca, "Omicron'un hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?" dedi.


Sağlık Bakanlığı'nın 10 Ocak'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; Türkiye'de son 24 saat içerisinde yapılan 403 bin 104 testten 65 bin 236'sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 141 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 38 bin 242 olarak açıklandı.

AFP,DW/HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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